Nasce l'associazione fondiaria del Cebano

"Turismo non significa soltanto l’esaltazione di quei luoghi comuni che non hanno bisogno di comunicazione per ottenere risultati immediati. Turismo significa soprattutto la dimensione umana dove si può vivere lontano dal caos, immersi nella natura, attratti dal buon cibo e dal paesaggio.Ecco il paesaggio che deve essere considerato come il momento principale di un disegno di sviluppo organico dove, la terra incolta non è gradita."

Con questi obiettivi l’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana, Alta Val Bormida, ha promosso la costituzione di un’Associazione Fondiaria, sodalizio che la Regione Piemonte ha incentivato con la Legge regionale 21 del novembre 2016.

Presentando il progetto nei suoi tratti essenziali e, coinvolgendo 17 Comuni, è riuscita negli intenti che si era prefissa. L'operazione, certo, non è stata delle più semplici in quanto, ogni Amministrazione ha dovuto esprimere il proprio assenso attraverso delibere consiliari, individuare terreni agricoli incolti di proprietà pubblica da conferire all’Associazione e dovrà svolgereun’intensa attività di animazione territoriale, tale da coinvolgere i proprietari di altrettanti terreni incolti da convertire in produttivi, attraverso l’azione dell’Associazione stessa.

Il suo compito infatti è quello di gestire in forma associata i fondi, riuscendo in tal modo a costituire superfici di dimensioni tali da poter essere redditizie per un’attività agricola.

Quali sono gli scopi di un'associazione Fondiaria? In primis l'utilizzo sostenibile del suolo agricolo con il recupero produttivo, favorendo l’occupazione, valorizzando il patrimonio stesso dei rispettivi proprietari(che sono e resteranno gli unici proprietari di quanto hanno messo in comune), tutelando l’ambiente e il paesaggio, prevenendo i rischi idrogeologici e di incendio.

Tra gli obiettivi vi è inoltre il recupero dei terreni incolti, non sarà comunque un’operazione avventata. Essa avrà riguardo delle vocazioni colturali che da sempre connotano i nostri territori e, in modo particolare: le aree dei castagneti da frutto della Valle Mongia, i legumi, i cereali, i pascoli e le erbe officinali dell’Alta Langa e della Val Cevetta e i vitigni dei territori sulla destra orografica del fiume Tanaro.

"Noi - dice il presidente dell'Unione Montana, Vincenzo Bezzone, “ci crediamo fortemente , perché il nostro territorio ha bisogno di essere conosciuto, valorizzato ed apprezzato per quello che è ed ancor più , per quello che potrà diventare. Una scommessa? Si, una scommessa sulle strade autentiche della nostra passione per le cose vere”.