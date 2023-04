Savigliano, si sostituiscono le tubazioni in frazione Suniglia

Lavori in corso in frazione Suniglia, che porteranno Savigliano ad avere più acqua.

Hanno preso il via in queste ore le operazioni di rifacimento della condotta di adduzione dell'acqua potabile nel centro della frazione saviglianese di Suniglia (nei pressi della chiesa).

I lavori – realizzati da Alpi Acque – consistono nella posa di una nuova tubazione in ghisa da 400 millimetri di diametro, in sostituzione di quella precedente, da 200 millimetri di diametro e risalente agli anni '30.

Come illustrato dall'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, i lavori di sostituzione delle tubazioni miglioreranno le condizioni generali di queste ultime, evitando perdite d'acqua in molti punti. Rappresentando una continuazione della rete che porta l'acqua a Savigliano dalle sorgenti di Tetti Chiamba, aumenterà la disponibilità di acqua potabile per la città. Dunque, ci sarà maggior risorsa idrica nel concentrico di Savigliano.

"Per qualche giorno ci saranno alcuni disagi alla circolazione nel centro di Suniglia, per i quali ci scusiamo con i frazionisti – afferma Federica Brizio –. Un po' di pazienza, per un'opera molto importante per la città, e poi le operazioni si sposteranno nei campi, liberando così la strada".

Se nelle prossime settimane i lavori interesseranno la frazione di Suniglia, nel prossimo inverno riguarderanno Strada Suniglia, dall'incrocio con via Solerette al passaggio a livello.