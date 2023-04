Si posa la fibra ottica a Beinette, domani chiusura temporanea di via Vittorio Veneto

Nella giornata di giovedì 6 aprile 2023, al fine di consentire il posizionamento della fibra ottica da parte di Tim sono previsti:

- la chiusura al transito veicolare in data 06/04/2023 di Via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’intersezione con Giovanni XXIII e l’intersezione con Via Martiri compreso l’accesso carraio al cortile del condominio sito al n. civico 4 di Via Vittorio Veneto;

- l’istituzione del senso unico alternato al transito veicolare regolato da semaforo o movieri in Via Vittorio Veneto all’intersezione con Via Giovanni XXIII i giorni 06 e 07 aprile 2023;

- il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta in Via Giovanni XXIII a lato dell’edificio della Scuola Primaria e in n. 3 stalli di sosta in Via Vittorio Veneto fronte n. civico 4 i giorni 6 e 7 aprile 2023.