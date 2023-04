Un ragazzo autistico che lavora in un negozio di gioielli? Perchè no! #VIDEO

Grazie alla collaborazione fondamentale del titolare di "Tallone Orafi", Silvio Tallone, è stato possibile dimostrare come un progetto di inclusione sociale e lavorativa sia non solo possibile ma anche replicabile, laddove l'ente pubblico, il privato e la famiglia collaborano seriamente con un unico obiettivo: creare le condizioni affinché un ragazzo come Lollo possa dedicarsi a un lavoro come chiunque altro, in una ambiente protetto, dove potersi esprimere al meglio delle sue potenzialità.



