Vinitaly - Il ministro Crosetto e il governatore Cirio in visita allo stand Bordiga

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme al presidente del Piemonte Alberto Cirio ieri, martedì 4 aprile, ha fatto tappa allo stand Bordiga durante la visita al Vinitaly di Verona.

"Ricevere nel nostro stand al Vinitaly il ministro della difesa Guido Crosetto e il presidente della regione Alberto Cirio è stato non solo un piacere ma il segno del riconoscimento per il lavoro che svolgiamo quotidianamente da anni - spiega Riccardo Molinero, socio Bordiga nella foto coi due politici - È un onore per noi portare alta la bandiera di Cuneo e del Piemonte in Italia e nel Mondo con prodotti come Sant'Hubertus, l'amaro etico, prodotto con erbe raccolte a mano, che restituisce alla montagna ciò che il nostro territorio ci permette di fare".