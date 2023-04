Finge di voler comprare un divano e si fa accreditare 750 euro, ma per il giudice non c’è prova

Nel 2021, una donna di ottantatré anni, insieme a suo figlio, aveva messo in vendita sulla piattaforma market place di Facebook un divano. Qualche giorno dopo la pubblicazione dell’annuncio, la signora venne contattata da un potenziale compratore, il signor G.R. che si diceva essere interessato al sofà e che lo sarebbe venuto a ritirare di persona.

“Mi aveva detto di recarmi allo sportello cosicché avrebbe potuto effettuare il versamento di denaro sul mio conto -ha raccontato la signora in tribunale -. Ho seguito le sue indicazioni e dopo due volte mi sono accorta che in realtà stavo ricaricando io la sua carta postepay. Lui continuava a dirmi ‘vada avanti come dico io. I bonifici moderni si fanno così’. Quando ha capito che io avevo capito di essere stata truffata si è arrabbiato”.

G.R., imputato davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di truffa aggravata, è risultato essere intestatario della carta su cui la signora, costituitasi parte civile, effettuò i versamenti. Ma per il suo legale, l’avvocato Thomas Bassino, a fronte della richiesta di condanna da parte della Procura a un anno e due mesi di reclusione, non vi sarebbe alcuna prova che il suo assistito fosse l’autore delle telefonate.

Il giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha quindi assolto G.R. per non aver commesso il fatto.