Campagna di rottamazione caldaie domestiche! Scopri come aderire

In seguito all’ultima legge di bilancio è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2024, l’Ecobonus per la sostituzione della caldaia e gli interventi affini. Seguendo le linee guida tracciate dall’Unione Europea l’attuale governo ha voluto dare continuità agli incentivi in materia di risparmio energetico, perciò chi decide di sostituire un generatore di calore entro il prossimo dicembre 2024 può fruire di importanti agevolazioni a livello fiscale con detrazioni variabili dal 50 al 65% in base all’intervento eseguito.

I requisiti minimi per poter accedere alle detrazioni fiscali sopra riportate riguardano le caratteristiche tecniche del generatore di calore in materia di rendimento minimo di combustione e di emissioni di Nox (ossidi di azoto) in atmosfera.

A tale proposito l’ARPA Piemonte (Agenzia regionale che si occupa della previsione, prevenzione e tutela ambientale) ha diffuso in un proprio articolo i dati relativi ai controlli effettuati sugli Impianti Termici nella stagione termica 2021-2022 confermando la presenza di non conformità su buona parte degli impianti ispezionati.

Il 23% degli impianti oggetto di controllo sono stati sanzionati a causa di violazioni normative. La maggior parte delle violazioni è dovuta al non rispetto dei valori minimi di rendimento dell’impianto, la seconda motivazione è dovuta al superamento del limite di Nox, mentre altri impianti hanno ricevuto sanzioni a causa di mancata manutenzione dell’impianto o mancata installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione ove obbligatorio.

Il numero di controlli effettuati sugli impianti termici nella stagione termica 2021-2022 è risultato essere circa il doppio di quello della stagione 2020-2021. Si stima che siano state coinvolte complessivamente 48.000 unità abitative sul territorio regionale.

La direzione Generale dell’Arpa Piemonte ha tenuto a sottolineare che la messa a norma degli impianti controllati ha avuto conseguenze rilevanti sul miglioramento del rendimento energetico e sulla riduzione di emissioni di gas inquinanti. La riduzione può essere stimata pari a circa 10 tonnellate all’anno di NOx a seguito della messa a norma degli impianti oggetto di sanzione.

Va detto inoltre che, le direttive generali a livello Europeo tendono a sensibilizzare la popolazione a procedere nell’intraprendere e programmare interventi manutentivi volti al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

Le opere di efficientamento ed ottimizzazione degli impianti aggiungono a quanto sopra sottolineato un non meno importante e sensibile risparmio economico in tema di consumi energetici.

L’imminente conclusione della stagione di riscaldamento suggerisce quindi di prendere in considerazione le eventuali opere manutentive necessarie per raggiungere tali obbiettivi.

