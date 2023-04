“A teatro con il FAI”: si parte dal Milanollo di Savigliano

Partono per iniziativa della Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare e del FAI Regione Piemonte le aperture straordinarie dei teatri storici della Regione grazie al progetto pilota “A teatro con il FAI” che nasce per unire la comune vocazione delle due Fondazioni alla valorizzazione della cultura.

Da venerdì 14 aprile, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI locali, è possibile visitare alcuni spazi storico-artistico che non sono soltanto “contenitori” di spettacolo dal vivo.

Ad inaugurare l'iniziativa è il Teatro Milanollo di Savigliano che sorge nell’area in cui fu edificato l’antico ospedale dal 1579 al 1709. In seguito allo spostamento del nosocomio nella nuova sede, lo spazio lasciato libero fu occupato da un precario salone teatrale in muratura e legno poi riprogettato nel 1745 nello splendido teatro che in questa occasione è possibile ammirare.

Le visite (venerdì 14 aprile) dalle 16 alle 19 su tre turni della durata di 45’ circa saranno a cura del Gruppo FAI di Savigliano e prevedono un contributo (3 euro per gli iscritti al FAI, 5 euro per i non iscritti) che va a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio italiano portata avanti dal FAI fin dal 1975.

Prenotazioni consigliate https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-milanollo