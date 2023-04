La giovane rapper Epoque a Cuneo per il progetto Artea “The Youth Factor”

Sabato 15 aprile, alle 11, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo (via Carlo Pascal 5C), si terrà il terzo appuntamento di “Talk About Music”, il ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico con grandi nomi del panorama musicale italiano realizzato nell’ambito di “The Youth Factor”, il progetto di audience development ed engagement ideato dalla Fondazione Artea, con il patrocinio del Comune di Cuneo, rivolto alle scuole superiori del capoluogo. Dopo le giovani artiste Claudym e Margherita Devalle e i maestri Mogol e Lavezzi, ospite della mattinata sarà Epoque, astro nascente della scena rap femminile italiana che parlerà del suo rapporto con la musica, di come la vive dentro e fuori dal palco. L’incontro dal titolo “Musica e nuove generazioni”, moderato da Margherita Devalle, cercherà di indagare l’universo della Gen Z, prima generazione mobile-first della storia, nata e cresciuta con il digitale come standard che ne ha plasmato il modo di vivere, di comunicare e ne ha rivoluzionato l’universo musicale, anche in termini di fruizione. L’incontro è gratuito e ad ingresso libero, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Info su www.fondazioneartea.org.

“The Youth Factor” è il progetto di audience development ed engagement ideato e realizzato dalla Fondazione Artea, con il patrocinio del Comune di Cuneo, rivolto alle Scuole Secondarie di II grado della Città. Il percorso, che quest’anno coinvolge l’ITC Bonelli, il Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano, l’I.I.S. Grandis, il Liceo Musicale e Liceo Artistico Ego Bianchi, prevede una serie di appuntamenti formativi legati al mondo della musica riservati agli studenti e il ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico “Talk About Music” con grandi ospiti del panorama musicale italiano.

“La terza edizione di The Youth Factor è la risultante di una somma di diversi contributi di alto valore didattico ed artistico – racconta Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. – È un progetto giovane per i giovani che vogliono avvicinarsi alla progettazione culturale e alle discipline dello spettacolo, in grado di mescolare formazione a momenti pubblici di assoluto rilievo. Un’occasione unica e preziosa per un gruppo di studenti che concluderà il percorso The Youth Factor all’interno della rassegna Città in note. La musica dei luoghi partecipando attivamente alla manifestazione attraverso attività di supporto in ambito organizzativo-logistico, di comunicazione e promozione. Oltre al Comune di Cuneo, che fin dall’inizio ha creduto nel progetto e ne è stato il sostenitore, vorrei ringraziare Fondazione CRC e Confindustria Cuneo per il grande supporto e per contribuire a costruire una visione comune di sviluppo socio-culturale attraverso la realizzazione di azioni di sistema che hanno come scopo anche quello di favorire e rafforzare la partecipazione attiva delle nuove generazioni”.

Dopo Claudym e Margherita Devalle, Mogol e Lavezzi ed Epoque, l’ultimo appuntamento “Talk About Music” si terrà nell’ambito della rassegna “Città in note” mercoledì 24 maggio, in Confindustria Cuneo, con la nota cantante e produttrice discografica Caterina Caselli e il cantautore e polistrumentista Motta. L’edizione 2023 di “The Youth Factor” è realizzata in collaborazione con Confindustria Cuneo e con il contributo della Fondazione CRC.

BIOGRAFIE

Epoque

Janine Tshela Nzua, vero nome dell’artista di origine congolese, è nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese. Il suo stile è personalissimo, formato da diversi stili e influenze R&B e Afrobeats. Il 7 ottobre 2020 pubblica “Petite”, il suo primo singolo ufficiale che ottiene un buon riscontro e la porta a firmare il primo contratto con una major (Universal Music Italia/Virgin Records). Sono seguiti “Boss (Io & Te)”, successo radiofonico e da milioni di stream accumulati che ha fatto conoscere l’artista al grande pubblico, “Cliché”, “Obligè” con Axell e “Aposto”, che ha avuto la sua première sull’emittente inglese BBC Radio 1Xtra. Sono seguiti poi, i singoli “Tout Va Bien”, “Mama” in collaborazione con la rapper francese Davinhor e “Tolona”. Recentemente ha pubblicato “Ricordi” che vede la collaborazione con Ernia, il singolo nel giorno dell’uscita è riuscito a posizionarsi in Top 200 della classifica Spotify. Epoque collabora anche con Irama nel brano “Moncherie” contenuto nell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, con Jovanotti nel progetto “La primavera Rmx” e con Dd Ty1 nel brano “Diamanti Grezzi” contenuto in “Djungle Unchained”.

Margherita Devalle

Speaker radiofonica, presentatrice TV, podcaster di base a Milano, è conosciuta nel mondo della musica e dell’entertainment per le sue numerose collaborazioni con i più importanti player italiani del settore. Dopo il master all’Accademia09, ha lavorato come host e talent negli anni per X Factor 2022 con Vice, per varie edizioni del Festival di Sanremo con Billboard Italia e con altri brand, per Triennale Milano, Linecheck Festival, SAE Milano, Milano Music Week, F Magazine, Primavera Sound, Vodafone Paredes De Coura, Nextones e tanti altri. Ha presentato eventi con protagonisti gli artisti più cool come Gazzelle, Colapesce, Noemi, Ultimo, Elisa, Mahmood, Guè Pequeno, Irama e molti altri. Come speaker radiofonica in questi anni ha raccontato i festival musicali più interessanti in giro per il mondo e ha intervistato gli artisti più importanti del momento (Coma Cose, Levante, Franco126, Fulminacci, Cesare Cremonini, Francesco Motta, Ditonellapiaga ecc.). Dal 2016 è On Air su Radio Popolare con il suo programma LaFigliaDelDottore. Nel 2021 è nato l’alter ego Fatty Furba, che si è tramutato in un podcast ispirazionale, disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme, in cui le storie delle donne da lei intervistate (tra le quali Carlotta Vagnoli, Paola Zukar, Tea Hacic-Vlahovic, Arisa ecc.) diventano modello di crescita per le nuove generazioni. Nel 2023 è selezionata e supportata a livello globale come Innovator da Keychange, movimento internazionale che lavora per una totale ristrutturazione dell’industria musicale nel raggiungimento della piena parità di genere.