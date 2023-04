TEDxCuneo annuncia i primi tre speaker per Extraordinario

TEDxCuneo annuncia ufficialmente i primi tre speaker che si alterneranno sul palco allestito per l’occasione presso il Complesso Monumentale di San Francesco, in programma a Cuneo sabato 6 maggio.

A guidare il pubblico in un viaggio tra esperienze e idee innovative saranno Antonio Perfido, Patrizia Scanu e Andrea Vanzo.

Antonio Perfido

Si occupa di Digitale dal 1995. Ha vissuto, sul campo, ogni fase di una rivoluzione travolgente: dai primi siti web alle più complesse innovazioni legate al Mobile, alla straordinaria potenza dell'Intelligenza Artificiale. Ha ricoperto ruoli di responsabilità e gestito risorse e progetti online. Rimasto affascinato dall'integrazione tra Mobile, Social e Intelligenza Artificiale - che considera la nuova era del Marketing - ha deciso di farne l’elemento centrale della sua professione.

Tra i fondatori di The Digital Box, “AI First Company” italiana, società leader nello sviluppo di “tecnologie di Intelligenza Artificiale evolute, ma alla portata di tutti” per il supporto e la crescita del business in ambito Marketing. È l’ideatore del Convergent Marketing®: una metodologia, potenziata dall’AI, con cui viene generato interesse, coinvolgimento e conversione raggiungendo il singolo utente con comunicazioni emozionali rilevanti e pertinenti.

Per Antonio Perfido “Straordinaria è un'idea, un'azione, una persona che ha un impatto positivo sulla vita degli altri o che lascia un'impressione duratura. L'essere straordinario richiede spesso coraggio, creatività, dedizione e il desiderio di superare i propri limiti, andando al di là delle convenzioni. E non significa essere perfetti, ma piuttosto essere disposti ad assumere rischi e a sperimentare nuove cose. L'essere straordinario è un'aspirazione, ci spinge a ricercare il meglio per noi stessi e provare ad ispirare gli altri nel fare la stessa cosa."

Patrizia Scanu

Insegnante liceale di lunghissima esperienza, Patrizia Scanu ha ideato e coordinato vari progetti, tutti rivolti al benessere e alla crescita degli adolescenti e dei docenti, fra i quali laboratori di consapevolezza corporea ed emozionale, seminari di comunicazione non violenta, seminari sulla paura della morte (presentati ad alcuni convegni internazionali) e progetti di prevenzione della violenza di genere.

Scrive da anni di argomenti educativi e ha ideato e creato nel 2021 un progetto di istruzione parentale integrale per i ragazzi della scuola secondaria, finalizzato alla riparazione dei danni psicologici e spirituali delle misure pandemiche sugli adolescenti. Proprio di questo parla nel libro Oltre la scuola e l’homeschooling.

Esercita anche la libera professione di Psicologa ad indirizzo clinico e si occupa di adolescenti e adulti, di coppie e gruppi. Come psicologa, ha progettato e realizzato nel 2010 la Rete territoriale antiviolenza domestica su incarico del Comune di Alba, formando gli operatori istituzionali della Rete. Ha esperienza di accompagnamento psicologico di malati terminali. Tiene conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per adulti, soprattutto genitori e insegnanti e seminari o laboratori di sostegno psicologico per adolescenti.

Insegna in una Scuola di giornalismo. Pubblica regolarmente articoli per diversi blog e riviste ed è autrice di manuali scolastici, di saggi, di articoli accademici e relatrice in numerosi convegni, soprattutto sul tema delle NDE e delle esperienze di confine.

Secondo Patrizia Scanu :“Se ordinario è ciò che è ovvio e dato per scontato, perché frutto di un tacito accordo, extraordinario è ciò che è oltre l'ovvio e richiede uno sguardo lucido e privo di pregiudizi. È il lampo di assoluto che irrompe nel quotidiano e ne svela l'inconsistenza”.

Andrea Vanzo

Laureato in composizione tradizionale al Conservatorio di Bologna, è un compositore, pianista e produttore musicale. Ha composto diverse colonne sonore per spettacoli teatrali e cortometraggi ricevendo premi e riconoscimenti. Sui social, in particolare Instagram e TikTok, i suoi video musicali hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. Al momento la sua fanbase su Instagram è in crescita di 293K follower, il che lo rende uno dei migliori influencer nel suo genere.

Andrea Vanzo sviluppa la propria musica attraverso uno stile post-minimalista e unisce musica classica moderna e sperimentale con elementi del paesaggio sonoro pop per creare un nuovo linguaggio musicale cinematico. La sua arte è spesso avvolta in un'atmosfera cupa e nostalgica. Oltre alle composizioni originali, le sue reinterpretazioni al pianoforte di famose colonne sonore sono diventate virali e gli sono valse una commissione per Decca Records e Universal Music: l'EP “Gentle Gaming: Mario for piano'' dove ha reinterpretato le musiche della leggendaria serie di videogiochi Super Mario.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album: "Intimacy Vol. 1" con il quale riscuote ancora tutt’ora un notevole successo sui social e sulle piattaforme di streaming. Attualmente sta lavorando a diversi progetti discografici di prossima uscita.