Ciaburro (FdI): £Con il Registro dei crediti di carbonio agroforestali, un aiuto concreto alle aree montane"

“La Commissione Bilancio ha approvato l'emendamento che istituisce il Registro pubblico dei crediti di carbonio agroforestali: un atto concreto per l'autonomia finanziaria delle aree montane”

A renderlo noto è l’onorevole piemontese Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia che, essendo anche sindaco nel piccolo comune montano di Argentera in provincia di Cuneo, ben conosce le problematiche delle Terre Alte.

“Ringrazio Luca De Carlo, primo firmatario dell’emendamento - prosegue Ciaburro -, perché si tratta di un atto importantissimo sul fronte ambientale e della sostenibilità. Una novità che si trasforma in atto concreto di autonomia finanziaria per le aree montane. La cessione dei crediti alle aziende che ne necessitano porterà infatti un'importante mole di risorse fresche nelle aree ricche di boschi e foreste, in primis le aree alpine e montane”.

“Ringrazio De Carlo anche per aver sottolineato nei suoi interventi in merito a questo argomento, che così si sfata il mito dell'agricoltura che inquina: ci troviamo di fronte a prati, pascoli e colture in grado di assorbire CO2 e di generare reddito, e quindi lavoro, per gli agricoltori e le imprese piemontesi”.

Una vittoria importante, ma il Governo Meloni intende andare oltre: “È necessario - precisa Ciaburro - lavorare a un regolamento che difenda gli interessi di tutti, soprattutto dei cittadini italiani. Questo è il primo registro di riferimento dei crediti di carbonio agroforestali del mercato volontario: un provvedimento storico, il primo in Europa e nel mondo”.

“Grazie ad un attento lavoro di squadra, in pochissimi mesi il Governo Meloni è riuscito ad approvare un provvedimento fondamentale per il settore primario e per i territori montani, un provvedimento del quale si è parlato molto negli anni scorsi senza però arrivare ad alcun atto concreto. Ancora una volta abbiamo dimostrato in maniera concreta che questo è il Governo del fare”.