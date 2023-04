Saluzzo, nuova sede per il circolo locale di Fratelli d'Italia

Il Presidente del circolo saluzzese di Fratelli d’Italia Mario Pinca, unitamente a tutti i componenti, annuncia con entusiasmo l’inaugurazione della sede sita nel centro storico di Saluzzo in via Torino 19.

Domenica 16 aprile alle ore 16:30 si estende l'invito a tutti coloro quali vogliano condividere il primo giorno di questo punto di riferimento e divulgazione politica, luogo di incontro sociale per dare voce ai cittadini e culturale per far avvicinare persone di tutte le età al mondo della politica attraverso dibattiti a tema.

In tale sede sarà anche disponibile il tesseramento al partito di Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni. Gli organizzatori ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.