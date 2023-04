Villanova: ecco la lista del candidato sindaco Michele Pianetta

In apertura, le note di “Coccodrilli” di Samuele Bersani; a chiudere, l’applauso ritmato del pubblico su “Ti porto via con me” di Jovanotti. Questa la colonna sonora della presentazione della lista “Per Villanova”, in campo alle prossime elezioni comunali di Villanova Mondovì (14-15 maggio 2023): nella cornice del teatro civico “Federico Garelli”, gremito in ogni ordine di posto, la compagine guidata dal candidato sindaco Michele Pianetta si è presentata ufficialmente alla cittadinanza.



Primo a salire sul palco, il candidato sindaco, 36 anni, imprenditore: «Ringrazio i componenti della mia squadra - ha sottolineato Pianetta - che hanno deciso di seguirmi in quest’avventura, con entusiasmo e determinazione. Vogliamo lavorare cinque anni per il nostro paese e garantiamo, fin da ora, spirito di servizio: Villanova deve tornare ad assumere, sul piano territoriale, un ruolo da capofila».

In seguito, spazio ai dodici candidati consiglieri che hanno raccontato aspettative e progetti: Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo), Cristina Fenoglio (24 anni, addetta all’accoglienza), Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore), Sabrina Gasco Cedro (51 anni, educatrice professionale), Fabiola Himci (46 anni, insegnante), Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile), Andrea Orsi (40 anni, commercialista), Fabrizio Prato (53 anni, geometra), Guido Preve (71 anni, pensionato), Cristina Ramondetti Marchisio (44 anni, insegnante) e Claudia Vignolo Bongiovanni (59 anni, casalinga e scrittrice); assente per impegni lavorativi ma presente in video, Ornella Ambrogio Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio). Dodici storie diverse (sei donne e sei uomini) che hanno, però, un minimo comune denominatore: «Intendiamo far leva su tre parole chiave: la competenza nell’affrontare i problemi con soluzioni concrete; la condivisione delle scelte con i cittadini e le imprese, ai quali ci riferiremo con costanza durante tutto il mandato amministrativo; infine, il coraggio di assumere le decisioni che riterremo le più indicate, senza la pretesa di voler “accontentare” la totalità degli interlocutori».

In conclusione, dopo l’illustrazione da parte della lista dei risultati del questionario (ben 603 risposte), Pianetta ha dettagliato “tre progetti realizzabili nel medio termine, che restituiranno tre spazi alla comunità”. Si tratta di piazza Filippi (“un luogo per il futuro” con, tra il resto, focus sulla didattica e coworking per imprenditori innovativi), piazza della Rimembranza (“un polo per gli eventi”, spazio polifunzionale per le manifestazioni) e, infine, l’ex circolo Acli dell’Annunziata (“la casa del turismo”, a disposizione anche delle attività villanovesi).

Archiviata la presentazione, la lista “Per Villanova” prosegue gli incontri con la cittadinanza. Prossimo appuntamento martedì 11 aprile, alle ore 21, presso il Palasport “Tomatis” (via Torino): di fronte, le associazioni sportive di Villanova. Per proposte o suggerimenti, la lista del candidato sindaco Pianetta è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram.





Nelle immagini allegate, la presentazione andata in scena al teatro “Garelli”.