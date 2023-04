Più premi agli studenti da Banca Territori del Monviso

Da quest’anno Banca Territori del Monviso amplia la platea di studenti, soci e figli dei soci che possono beneficiare dei premi studio erogati dalla banca. Finora avevano diritto a questo riconoscimento solo coloro che completavano il percorso delle scuole superiori o quello della laurea magistrale.

Adesso, invece, saranno premiati anche gli alunni che conseguiranno la licenza media o che ottengono la laurea triennale con il massimo dei voti. Così, le categorie dei beneficiari dei premi studio 2023 sono diventate tre. Queste le modalità di assegnazione del premio:

Licenza Media (Scuola Secondaria di Primo Grado):

Senza Adesione al Fondo Pensione: 150,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

Con Adesione al Fondo Pensione: 250,00 euro, di cui 150,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00 euro versati su una posizione di Fondo Pensione intestata allo studente, presso la Banca.

Diploma di Maturità (Scuola Secondaria di Secondo Grado):

Senza Adesione al Fondo Pensione: 200,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

Con Adesione al Fondo Pensione: 300,00 euro, di cui 200,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00 euro versati su una posizione di Fondo Pensione intestata allo studente, presso la Banca.

Laurea Triennale e Magistrale:

Senza Adesione al Fondo Pensione: 250,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

Con Adesione al Fondo Pensione: 350,00 euro, di cui 250,00 euro accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00 euro versati su una posizione di Fondo Pensione intestata allo studente, presso la Banca.

“I premi studio sono un riconoscimento all’impegno e al merito dei giovani soci della banca – dichiara il direttore generale Luca Murazzano -. Si tratta di una delle tante iniziative che BTM mette in campo per sostenere ragazze e ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita. L’attenzione al mondo giovanile si concretizza anche in altri modi: basti pensare ai conti correnti gratuiti per gli under 30, alla possibilità di diventare soci della nostra cooperativa di credito al costo di un paio di caffè, alla promozione dell’educazione finanziaria con la prossima organizzazione di incontri ad hoc nelle scuole, alla sponsorizzazione di manifestazioni che coinvolgono i ragazzi come il Festival dei Giovani di Settimo Torinese e To Vision a Torino festival musicale dei licei”.

Il visual della nuova campagna di comunicazione è stato realizzato con il contributo dei giovani soci premiati nel corso del 2022. “Abbiamo coinvolto i nostri giovani soci – conclude Murazzano – in uno shooting fotografico a Racconigi. I ragazzi hanno partecipato con gioia e con l’occasione abbiamo regalato loro anche una fotografia a uso professionale, da usare nel proprio curriculum o sui principali servizi web per lo sviluppo della propria rete professionale”.