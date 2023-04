Edilizia scolastica, comune e provincia incontrano i dirigenti delle superiori fossanesi

Mercoledì 5 aprile il sindaco di Fossano Dario Tallone con l'Assessore all'istruzione Donatella Rattalino ha incontrato Davide Sannazzaro sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica, accompagnato dalla consigliera provinciale e Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi oltre che dal dottor Fabrizio Freni dirigente del settore Edilizia scolastica della Provincia di Cuneo per fare il punto sullo stato degli istituti scolastici superiori cittadini alla presenza dei dirigenti scolastici Paolo Cortese (Itis Vallauri), Alessandra Pasquale (Liceo Ancina) e Antonella Germini (Istituto Agrario Umberto I).

Tanti i temi sul tavolo, a partire dai 7 milioni di PNRR ricevuti dall'Itis Vallauri per la realizzazione di una nuova ala i cui lavori partiranno entro l'estate; entro settembre invece saranno affidati i lavori di messa in sicurezza del Liceo Ancina possibili grazie ai 4 milioni di fondi PNRR aggiudicati dall'istituto. Non vanno poi dimenticati gli interventi di manutenzione ordinaria che, come emerso dall'incontro, fanno clamore ma sono quelli fondamentali per mantenere le strutture scolastiche al passo con i tempi.

«Ringrazio il Comune per l'ospitalità ma sopratutto per il dialogo costruttivo su cui si è basato l'incontro, la sinergia tra enti è fondamentale per la gestioni di un tema così importante come l'edilizia scolastica - commenta il consigliere Sannazzaro - abbiamo anche affrontato un tema molto delicato come quello dell'assistenza ai disabili sul quale mi sono battuto personalmente sbloccando, grazie all'interessamento dell'Assessore Regionale Andrea Tronzano, i fondi del 2022 che erano rimasti in sospeso» il consigliere ha poi espresso soddisfazione per i numeri dei nuovi iscritti per l'anno scolastico 2023 - 2024, simbolo di una buona scuola.

«Fossano rappresenta un punto nevralgico della Provincia e il tema dell'edilizia scolastica è un tema che deve andare di pari passo con quello dei trasporti, ringrazio il Consigliere Sannazzaro e la Provincia per aver ascoltato le problematiche della città con particolare attenzione anche all'Agraria che, per la sua collocazione a Cussanio, ha alcune problematiche proprio legate al trasporto, l'obiettivo deve essere quello di fare crescere l'istituto con gli studenti fossanesi che oggi purtroppo trovano mezzi di trasporto più comodi per raggiungere l'istituto di Agraria di Cuneo sono certo che quello di oggi è solamente un nuovo tassello per costruire insieme una rete scolastica di eccellenza che è un biglietto da visita straordinario per una città» aggiunge Il Sindaco di Fossano Tallone.