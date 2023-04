Saluzzo, dopo l’avvio con il botto, “Sovversive” continua con il boom di prenotazioni

ita Pelusio, accompagnata al violino dal Marta Pistocchi in Eva diario di una costola, al Magda Olivero di Saluzzo

L’8 marzo scorso, al Teatro Magda Olivero con il sold out per lo spettacolo, l’avvio con il botto della rassegna “Sovversive”. E’ ancora vivo il ricordo delle risate a scena aperta degli oltre 270 spettatori, degli applausi fragorosi per la super brava Rita Pelusio, accompagnata al violino da Marta Pistocchi in "Eva diario di una costola", lo spettacolo che ha aperto il programma.

Anche la seconda rappresentazione dal titolo “Le donne baciano meglio” sarà ancora sul palcoscenico di via Palazzo di città, il 28 aprile, inizialmente programmata al palazzo comunale, ma da subito risultato troppo piccolo per contenere le tante prenotazioni.

Sono indici numerici di successo della rassegna, ideata e organizzata da Acb Eventi con il patrocinio del Comune di Saluzzo, sostenuta da sette donne, imprenditrici e professioniste del territorio che credono nella finalità del progetto e, con il loro intervento finanziario rendono possibile l’ingresso gratuito ad un pubblico allargato.

Cos’è Sovversive e cosa si propone? E’ un programma di appuntamenti dedicati all’universo femminile – spiega l’ideatrice AnnaChiara Busso di Acb Eventi - in cui si affrontano argomenti per certi aspetti ancora tabù: maternità, sessualità, menopausa, con la volontà, come dice il titolo, di abbatterli, sdrammatizzarli con il sorriso o la risata, ma anche con l’approccio scientifico dei laboratori a tema. Un mix di linguaggi che alterna quello artistico degli spettacoli teatrali e della mostra con quello scientifico dei laboratori condotti da esperte.

“Sold out” anche per il primo di questi: “Il Tempo della Mamma” tenuto dalla dottoressa Stefania Mondino presso la Palestra Balance di Manta, dove è stato ospitato il confronto tra mamme di età diverse con figli in età differente e la voce delle loro difficoltà, in un ambiente privo di giudizio, nel clima di accettazione e stimolo a crescere.

Tornando al programmazione teatrale della rassegna, per il 28 aprile rimangono ancora una ottantina di posti disponili. ”Le donne baciano meglio” di e con Barbara Moselli, è uno spettacolo comico autobiografico in cui la protagonista, attrice genovese cresciuta con il Teatro della Tosse, c porta a spasso con sè nel suo percorso di autodeterminazione. Solo a 34 anni Barbara capisce di essere omosessuale…dovrà accettarlo e farlo accettare.

Il terzo e ultimo appuntamento, in scena sarà con Giuditta Cambieri in “Dosaggio ormonale” spettacolo ad alto comico domenica 7 maggio alle 16 a Villa Radicati (in caso di maltempo si valuterà cambio di location). Rimangono disponibili 40 posti.

Sul tema, seguirà il laboratorio “Menopausa 3.0 – “L’età della donna drago” ” tenuto dalla dottoressa Isabella Bodino il 13 maggio dalle 17 alle 19 all’Antico palazzo comunale. 15 posti disponibili.

La mostra “Sovversive” con fotografie di Cristina Pedrastcher e opere di Francesca Lovera vede lo spostamento del vernissage dal 15 aprile a giovedì 1° giugno alle 18.30 presso Villa Radicati, visitabile i giorni 2/3/4 giugno e successivamente i giorni di apertura della Villa sino al 2 luglio. Per l’inaugurazione sono disponibili 40 posti.

L’ingresso alla mostra è gratuito, mentre l’ingresso in Villa ha un costo di 5 eccetto (eccetto ovviamente nella data del Vernissage). Le prenotazioni per ognuno degli appuntamenti può avvenire via wapp al numero 351/9038507.

E infine le protagoniste “Sovversive”: Valentina Bonetto (anestesista, agopunturista), Luisa Frandino (imprenditrice del Gruppo Sedamyl), Barbara Girello (farmacista), Maria Carola Gullino (imprenditrice Gruppo Gullino Fruit), Laura Mancardo (farmacista), Federica Pescarmona (dentista), Marta Rubiolo (Habimat Manta). “Donne che danno valore alle donne, che credono ci sia bisogno di rompere gli schemi e di partecipare tutte unite ad un progetto di crescita, evidenziando di essere donne attive al servizio della cultura cittadina e del miglioramento del benessere sociale della comunità" – sottolinea l’ideatrice.