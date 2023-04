Arma di Taggia: Campionato del mondo EnduroGP, Matteo Cavallo sul podio della Classe E3

Il primo round del Campionato del mondo EnduroGP targato 2023 si è disputato questo fine settimana ( 1-2 aprile ) in Italia e più precisamente ad Arma di Taggia (IM), paese di mare a pochi chilometri dalla rinomata Sanremo.

Il Motoclub Sanremo organizzatore dell'evento che è riuscito a confezionare una gara di alto livello sotto tutti i punti di vista.

Il week end del GP d'Italia ha preso il via nella giornata di Venerdì 31 Marzo con l'emozionante parata inaugurale che dal paddock di Arma di Taggia ha portato piloti, pubblico ed addetti ai lavori fino al Casinò di Sanremo dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione del GP italiano a cui è seguito il tanto atteso Super Test sulla spiaggia principale della città gremita di pubblico (oltre 10.000 persone stimate) che ha dato il via ufficiale al week end di gara e alla stagione 2023 EnduroGP.

La tappa italiana è poi proseguita nelle successive due giornate di gare all'insegna del bel tempo, di un' incredibile affluenza di pubblico, calcolate in oltre 30.000 persone, durante tutto il week end, e di un percorso di gara molto tecnico ed insidioso. Giro da 43 Km con tre prove speciali da ripetere quattro volte a giornata per un totale di 24 prove in due giorni.

Ottima prestazione per Matteo Cavallo nella classe E3. Matteo ha corso un’ottima prima giornata di gara andando a registrare anche il miglior tempo della classe E3 al secondo passaggio del cross test. Per lui un terzo posto nella giornata inaugurale mentre nel Day 2 non è riuscito ad andare oltre alla quarta posizione per un errore durante il terzo passaggio all’enduro test. Anche nella Enduro GP Matteo Cavallo ha conquistato la top ten nella prima giornata di gara concludendo in ottava posizione. Daniel Milner ad Arma di Taggia ha collezionato un quinto e un sesto posto nella difficile classe E2.

Il pilota australiano alla prima del mondiale ha corso una gara regolare senza mai commettere gravi errori ma un po’ al di sotto delle aspettative. Sicuramente le prove speciali lente e tecniche non hanno favorito il suo stile di guida. Buona prestazione per Matteo Pavoni al suo esordio nella classe E1.

Lo score del pilota bresciano dopo il lungo weekend ligure è di due sesti posti nella classe E1, un secondo posto nel Super Test del venerdì sera e molti ottimi tempi nel Cross Test. Ora c’è da lavorare per ottenere una migliore posizione finale di giornata.

Dopo la gara inaugurale della stagione Il Mondiale FIM EnduroGP si ferma per un mese per poi ritornare in occasione del GP di Spagna il 5-7-maggio a Lalìn per il secondo round della stagione 2023.