ASD Judo Mondovì protagonista al 9° Memorial Balladelli

Il nono Memorial Balladelli, intitolato alla memoria del Maresciallo dell’Esercito Franco Balladelli, una delle prime cinture Nere in Italia, pioniere del Judo in Piemonte, fondatore del judo astigiano, si può riassumere con la locuzione "cronaca di un successo annunciato".

Domenica 2 aprile, più di 800 ragazzi dai 5 ai 17 anni, provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, si sono ritrovati sui tatami del Pala San Quirico di Asti per condividere passione ed entusiasmo, ed allo stesso tempo onorare la memoria del Maestro Franco Balladelli e di Adele Manfredda Promis, entrambi stelle di bronzo del CONI per meriti sportivi.

La manifestazione, giunta alla nona edizione ed egregiamente organizzata dal Judo Olimpic Asti, nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza a livello interregionale.

Non da meno sono stati i giovani atleti dell’ASD Judo Mondovì, capaci di emergere e brillare in un contesto del genere.

Ottimi i risultati, come sottolineato dal Maestro Alessandro Brizio, a coronamento, e prosecuzione, di un cammino di disciplina, sport e amicizia. Medaglia d’oro per Volodymyr Melychenco, medaglie d’argento per Serse Basso, Ettore Colombo, Aurora Berutti e Pietro Blengini medaglie di bronzo a Leonardo Peluffo e Emma Rossi.

In conclusione, la giornata per i colori monregalesi, nonostante l’assenza per influenza di Ettore Colombo, si allinea alla locuzione introduttiva: “9° memorial Ballardelli: cronaca di un successo annunciato”.