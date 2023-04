Atletica Saluzzo: Gianluca Ferrato vicecampione regionale sui 10.000 metri

Sabato 1 aprile ad Asti ha preso ufficialmente il via la stagione della pista 2023 in regione con l’assegnazione dei titoli regionali sui 10.000 metri.

In campo maschile, 62 gli atleti classificati, tre le serie al via. Il titolo regionale va a Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) che rispetta così il pronostico della vigilia; 30:19.5 il suo crono finale. Alle sue spalle Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) con 31:13.2, medaglia di bronzo assoluta per Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) che conquista anche il titolo U23 in 31:27.9.

Il titolo juniores va invece a Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo), classe 2005, in 32:41.1. Completano il podio promesse Stefano Guarna (Vittorio Alfieri Asti), secondo in 33:22.4, e Samuele Pognant Gros (Atl. Giò 22 Rivera), terzo in 33:26.7 (rispettivamente ottavo e nono assoluti). Sul podio juniores salgono invece Tommaso Giaquinta (Atl. Venaria Reale), secondo in 33:45.1, e Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo), terzo in 33:58.1.

Al femminile successo di Gaia Gagliardi (ASD Brancaleone Asti) in 37:34.7. Alle sue spalle Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), al suo esordio sulla distanza, seconda in 38:09.2, terza Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), in 38:10.1.

Cafasso conquista anche il titolo juniores, proprio davanti a Bonino, terza Carlotta Toniolo (Atl. Asti 2.2) con 43:16.4.

Il titolo u23 va invece a Sofia Camoriano (Atl. Vercelli 78) con 38:43.4. Seconda di categoria, Federica Pagliassotto (Runner Team 99) in 43:31.4.

Assegnati anche i titoli regionali allievi, sui 30 minuti di gara. Vittoria per Alessandro Cena (Atl. Canavesana) con 8977 metri percorsi; alle sue spalle si piazzano Christian Piana (ASD Gravellona VCO) con 8730 metri, e Marco Santini (Atl. Alessandria) con 8438 metri. I primi tre classificati sono gli unici atleti a superare la soglia degli 8000 metri.

Come prove di contorno, il programma gare offriva i 2000 metri per la categoria cadetti.

Al femminile vittoria per Annachiara Allara (ASD Brancaleone Asti), fresca vincitrice della Finale Nazionale di cross dei Campionati Studenteschi. 6:38.4 il crono dell’astigiana che precede Elisa Gardini (Bugella Sport), seconda in 7:07.6, e Chanthuek Na Savoldelli (Atl. Ossolana Vigezzo), terza in 7:13.3.

Al maschile successo per Michele Podetti (Atl. Alessandria) in 6:07.0, seguito da Tommaso Bonino (Bugella Sport), con 6:08.8, e da Giulio Ollino (6:28.7).

La manifestazione di Asti era inoltre valida come seconda prova del CdS Regionale di Corsa (prima prova il 19 febbraio a Saluzzo in occasione del Cross del Castello). Attualmente, a guidare la classifica maschile troviamo l’Atl. Saluzzo (589 punti), seguita da Battaglio CUS Torino (413) e da Atl. Giò 22 Rivera (299).

Al femminile il club cuneese è secondo (142) preceduto, con 100 punti esatti di differenza, dall’ASD Brancaleone Asti (242), terza piazza per l’Atl. Vercelli 78 (130).