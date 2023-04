Ciclismo: Leonardo Viglione ritorna al successo a Domodossola ed è leader in Coppa Piemonte

Domenica 2 aprile si è svolta a Domodossola sulla dura ascesa dalla centrale Piazza del Mercato alla panoramica Alpe Lusentino, in una meravigliosa cornice di montagne e primavera, la Cicloscalata Domobianca 365, inedita seconda prova del prestigioso circuito granfondistico Coppa Piemonte ed a vincere l’assoluta nella classifica mediofondo è stato il campione monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport) che è così ritornato al successo dopo l’ottimo podio assoluto della domenica precedente nel percorso medio della Granfondo Valtidone, dove era stato beffato in volata proprio negli ultimi metri dopo una prestazione per il resto superlativa.

Sono così arrivati i primi grandi risultati del 2023 per Viglione, dominatore la scorsa stagione di tutte le cicloscalate a cui aveva preso parte dopo il grave infortunio, che quest’anno ha voluto ritornare a sfidarsi nelle più importanti competizioni nazionali di granfondo. E, dopo le prime prove andate in scena da meta' febbraio sulla Riviera ligure di Ponente a Diano Marina, Laigueglia, Alassio e Sanremo, in un crescendo di condizione atletica, il monregalese è ritornato ad essere assoluto protagonista del panorama cicloagonistico amatoriale italiano e sono attualmente tre i campionati in cui detiene la leadership provvisoria: Nazionale Gf e Mf Acsi, Gran Trofeo Gs Alpi e Coppa Piemonte, circuito in cui la condivide anche con la sua compagna di vita Liliana Pillon (Gio’n’dent Milano), anche Lei in testa nella propria categoria femminile.

Viglione ringrazia per il sostegno e la fiducia, oltre agli sponsors della Sanetti Sport, la Olmo che è ritornata a fornirgli le biciclette da gara. Dopo una breve pausa in occasione delle festività pasquali, il monregalese proseguirà la sua stagione alla ricerca di altre importanti vittorie assolute con l’obiettivo anche di conquistare i vari circuiti granfondistici nazionali ed interregionali che seguirà. Il valore atletico dimostrato da Viglione anche dopo il grave infortunio, uniti alla sua grinta ed al suo impegno, rendono sicuramente fiduciosi per un proseguimento ricco ancora di tanti successi in un palmares in cui vanta tra le quasi duecento vittorie assolute ventitre in manifestazioni granfondistiche anche internazionali e quattordici titoli italiani.