Granda Canoa Club, grande inizio di stagione: 11 medaglie in due giorni

Un fine settimana, quello appena trascorso, ricco di gratificazioni per gli atleti del Granda Canoa Club che nelle due gare nazionali di Subiaco e Roma hanno fatto incetta di medaglie.

La stagione autunno-inverno è lunga da affrontare se sei un atleta di canoa kayak di Cuneo. Gli allenamenti sotto le intemperie a temperature spesso proibitive non sono sicuramente di stimolo ad allenarsi, ma gli atleti porta colori della nostra provincia non hanno mai mollato ed i risultati si sono visti in questo weekend.

La prima gara della stagione serve a tirare le somme di quanto la preparazione invernale sia stata efficace e non c’è dubbio, visti i risultati, che atleti ed allenatori possono ritenersi molto soddisfatti del debutto stagionale.

A dominare la classifica della categoria k1 Cadetti B è Oliver Fina che in entrambe le giornate conquista il gradino più alto del podio.

Subito dietro Mattia Ferrero che sia nella giornata di sabato che di domenica vince la medaglia d’argento a solo un secondo dal compagno di squadra. Anche nella categoria C1 Cadetti B Dennis Fina fa doppietta. Primo in entrambe le giornate di gara.

Ma le medaglie non sono finite. Gabriela Ferrario K1 Cadette B si classifica terza in entrambe le giornate. Alcune sbavature per lei che fanno ben sperare in risultati ancora migliori nelle prossime gare.

Nella Categoria K1 Allieve B è Elena Benetti a conquistare il podio. Sabato con un bronzo che diventa oro nella gara domenicale.

L’ultima ma non meno importante medaglia d’argento viene conquistata da Lorenzo Rossi, Mattia Ferrero e Oliver Fina in gara a squadre.

Di rilievo anche il piazzamento del piccolo Leonardo Benetti, quinto nella categoria k1 Allievi A e di Stefano Mancardi, quarto nella categoria Senior.