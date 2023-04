Dal Mallé di Dronero al Mastio di Torino: Il dipinto “Natura morta sul tavolo” di Attendu tra le opere esposte alla mostra “Impressionisti. Tra sogno e colore”

Fu uno uno degli artisti che, nel 1874, espose alla prima mostra organizzata nello studio del fotografo Nadar, dedicata al nuovo movimento artistico dell’Impressionismo ma non soltanto, proprio come testimonia la sua presenza.



Di Antoine Ferdinand Attendu (Parigi 1845 ca. attivo fino al 1905) il dipinto "Natura morta sul tavolo" (1885-1890) della collezione permanente del Museo Luigi Mallé di Dronero è da ieri, martedì 4 aprile, in prestito al Museo Nazionale di Artiglieria Mastio della Cittadella di Torino per la mostra "Impressionisti. Tra sogno e colore.”



Per la prima volta in Italia. L’esposizione, prodotta da Navigare srl con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, racconta le origini e la storia del rivoluzionario movimento artistico nato in Francia a metà dell’Ottocento, attraverso le opere di diverso genere di artisti più e meno noti di quell’intenso periodo. Raduna insieme tutti gli artisti partecipanti alle 8 mostre impressioniste, tenutesi tra il 1874 e il 1886, con 50 dipinti, opere grafiche, studi preparatori, ceramiche, sculture ed opere.



L’OPERA “NATURA MORTA SUL TAVOLO”

Una piccola pittura a fondo scuro, condotta con grande delicatezza in punta di pennello: nel dipinto di Antoine Ferdinand Attendu si vedono due uova ed alcuni oggetti da cucina rustica, tra cui un tegame di terracotta, appoggiati su un tavolo. Il richiamo è evidente alla pittura del Seicento olandese, ma con tocco morbido alla Chardin che rimanda alla grande fortuna che la natura morta, costruita con suppellettili quotidiane sull'antico modello dei Paesi Bassi, ebbe in Francia nell'Ottocento. Rimessa in valore dal critico Gabriel Laviron fin dal 1833, essa ebbe una tale proliferazione che in seguito fu osteggiata e nel 1862 addirittura bandita dal Salon. Riscosse, invece, il massimo favore del pubblico, specie attraverso l'opera di pittori di grande successo come Francois Bonvin, Theodule Ribot, Philippe Rousseau, Antoine Vollon.



Attendu, che si firma chiaramente, fu un piccolo maestro di questa produzione, presente al Salon dal 1870 al 1905. I repertori ufficiali della pittura francese lo citano appena, ma sappiamo che fu in relazione con Louis Mettling noto come «imitatore di Velasquez», che ebbe studio a Parigi in Rue de la Glaciere 18 bis, oltre appunto a partecipare alla mostra del 1874 di Nadar. I titoli delle sue opere esposte ai Salon parigini (“Ostriche, limone e bicchiere” e “Piatto di ostriche”) confermano l'orientamento olandesizzante che è caratteristico del piccolo dipinto scelto da Luigi Mallé e custodito dal museo dronerese.



LA MOSTRA “IMPRESSIONISTI. TRA SOGNO E COLORE”

Organizzata con il contributo di un comitato scientifico internazionale composto da Vittorio Sgarbi, Gilles Chazal (ex direttore del Petit Palais di Parigi), Maïthé Vallès-Bled (ex direttrice del Musée des Beaux-Arts di Chartres e del Musée Paul Valéry), Alain Tapié (Storico dell’arte, direttore della Collezione Peindre en Normandie) e la curatela di Vincenzo Sanfo, la mostra a Torino è suddivisa in tre sezioni per individuare le origini, la varietà stilistica e gli sviluppi dell’Impressionismo.



La prima sezione “Da David all’École de Barbizon, i fermenti dell’Impressionismo” è dedicata ai cosiddetti pre impressionisti, con opere di 40 artisti (16 dipinti) tra le quali il dipinto Etude pour la mort de Sardanapale di Delacroix, tre dipinti di Courbet, disegni, acquaforti e l’arazzo Le seminatrici di Jean-François Millet, diverse opere grafiche di Corot, un’opera di Dorè e i dipinti dalle delicate suggestioni di Firmin-Girard.



“L’Impressionismo”, invece, è la seconda sezione. Vede raccolte circa 150 opere di 50 artisti (21 dipinti) che del movimento impressionista furono i protagonisti, con successiva maggiore o minore fortuna. Qui trovano posto litografie, disegni e acqueforti di Degas, Pissarro, Cézanne, xilografie e sculture di Gauguin. È possibile ammirare ad esempio meravigliosi dipinti quali “Vase de fleur” di Manet o “La Saone se jetant dans les bras du Rhône” di Renoir.



Infine, la terza sezione è dedicata a “L’eredità dell’Impressionismo”, rappresentata attraverso le opere di 30 artisti (13 dipinti) come Boldini, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon e il figlio Maurice Utrillo, Van Gogh, Bernard.



La mostra “Impressionisti tra sogno e colore” è aperta tutti i giorni con orario continuato (lunedì-venerdì ore 9:30 - 19:30; sabato, domenica e festivi ore 9:30 - 20:30) Sarà visitabile presso il Museo Nazionale di Artiglieria Mastio della Cittadella di Torino fino al 4 giugno 2023.