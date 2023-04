Premio Certame Pareysoniano: a Cuneo la presentazione dei finalisti della prima edizione

Il Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, in collaborazione con il Liceo Classico e Scientifico “Pellico-Peano”, presenterà, il 15 aprile alle 10, presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, Via Roma 28, i finalisti del primo Certame Pareysoniano.



L’ideazione del Certame nasce dall’obiettivo di promuovere la conoscenza del pensiero di Luigi Pareyson, con particolare riferimento alle nuove generazioni e al pubblico non specializzato. Il modello del “certame”, diffuso su tutto il territorio nazionale e all’estero, in particolare nell’ambito degli studi classici, della letteratura e della filosofia, è un’iniziativa organizzata a partire dalla figura di un importante autore o studioso, preferibilmente legato al territorio in cui si organizza l’evento. Il certame si configura come una gara tra studenti dei licei, opportunamente preparati nel corso dell’anno, a partire da un tema o da una selezione di testi dell’autore di riferimento.



La competizione, che può consistere nella preparazione di un testo scritto e in una presentazione orale, si tiene alla presenza di un comitato scelto di esperti, cui spetta il compito di valutare le prove e di eleggere i/le vincitori/trici. Gli studenti dei licei che hanno aderito all’iniziativa hanno, quindi, partecipato alla prima fase di formazione sul pensiero di Pareyson organizzata dal Centro Studi Filosofico-religiosi Luigi Pareyson, sotto forma di videolezioni o videointerviste.



Successivamente, ogni liceo ha organizzato una prova scritta in cui gli studenti partecipanti hanno prodotto un testo argomentativo a partire da una traccia inviata a ogni singola scuola dal Comitato scientifico, che ha valutato gli elaborati e selezionato i finalisti. I concorrenti selezionati avranno a disposizione 15 minuti ciascuno per esporre i loro elaborati durante l’incontro del 15 aprile.



La premiazione dei vincitori, alle 15:45, sarà preceduta alle ore 15 dalla conferenza conclusiva del Prof. Alessandro Bertinetto, Ordinario di Estetica all’Università di Torino, Improvvisazione e abitudine nella filosofia di Pareyson, sempre presso il Salone d’onore del Municipio, a cui è invitata tutta la cittadinanza. Saranno presenti anche la sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore alla Cultura Cristina Clerico.



Il Presidente del Centro Pareyson, il Prof. Maurizio Pagano osserva: “Questa prima edizione ha avuto più di quaranta partecipanti, che hanno lavorato su temi legati al pensiero di Pareyson, ai classici della storia della filosofia, ma anche a questioni vive nel mondo attuale. Saranno scelti e premiati i migliori: sarà una bella festa, che confermerà tutto il valore della collaborazione tra l'Università e la scuola superiore, nel nome di Luigi Pareyson, pensatore cuneese che ha insegnato al Liceo di Cuneo ed è stato un grande maestro di filosofia nell'Ateneo di Torino”.

Concordemente Alessandro Parola, Preside del Liceo “Pellico-Peano”, che accoglierà gli studenti e i docenti arrivati dai territori nazionali, dichiara: “Sono orgoglioso della realizzazione di questa prima edizione del Certame pareysoniano, dedicato alla figura e all’opera di colui che è stato uno dei maggiori filosofi italiani del XX secolo, giovane insegnante al nostro liceo classico dal 1940 al 1944. Devo ringraziare gli enti che hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa: il Centro studi filosofico-religiosi L. Pareyson, la Fondazione CRC e il Comune di Cuneo. Il Certame sarà un’ottima occasione per riscoprire alcune letture del pensiero di Pareyson che risultano estremamente efficaci per l’attuale momento storico”.



L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata grazie al contributo della Fondazione CRT, della Fondazione CRC e dell’Ottoxmille della Chiesa Valdese, e ha il patrocinio del comune di Cuneo, del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.