Cherasco, mancata revisione: in tre mesi fermati e sanzionati più di 100 mezzi

Intensa e capillare l’attività di pattugliamento e controllo della circolazione stradale, nel primo trimestre del 2023, della Polizia Locale di Cherasco coordinata dal Comandante Livio Perano, anche grazie all’inserimento nell’organico di 2 nuovi agenti.

Sono state ben 386 le persone ed i mezzi controllati e 367 le infrazioni al Codice della strada contestate.

In particolare, il personale del Comando della Città delle Paci ha contestato 6 verbali per mancanza di copertura assicurativa di autoveicoli sui quali si è proceduto, così come prevede la normativa, anche ai relativi sequestri dei mezzi.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, i verbali elevati per mancanza di revisione periodica del veicolo, sono stati 111, corrispondenti alle violazioni contestate nel periodo appena trascorso; inoltre sono state ritirate 3 patenti di guida a persone che circolavano con il documento scaduto e con lo stesso rilasciato da paese extracomunitario ma non convertito.

Sono continuati costantemente anche i controlli a conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t. che, incuranti del divieto di accesso imposto e reso noto mediante installazione di apposita segnaletica verticale, provenienti da Pollenzo, percorrevano la S.P. n. 7 in direzione Roreto di Cherasco.

Sono infine stati intensificati i controlli per l’individuazione di soggetti che, indifferenti delle normative, si sono resi responsabili di abbandoni di rifiuti totalmente indifferenziati in zone periferiche del territorio comunale: dopo indagini ed accertamenti incrociati, il personale del Corpo di polizia municipale ha identificato gli autori e li ha sanzionati secondo la vigente normativa.

I controlli di prevenzione continueranno costantemente in modo tale da evitare l’incontrastato abbandono di rifiuti al suolo.

«Riteniamo molto importante la divulgazione di quanto realizzato attraverso gli organi di stampa – dichiara il comandante Livio Perano – crediamo infatti possa rivelarsi efficace al fine di sensibilizzare gli automobilisti e gli utenti a mantenere un comportamento più attento e confacente alle esigenze».

Cherasco, 4 aprile 2023