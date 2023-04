Modifiche alla viabilità per il Rally Piemonte Alba

Per consentire lo svolgimento del “17° Rally Piemonte Alba 2023” sono previste le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in: piazza Medford, piazza Sarti, via Snider, controviale di corso Torino (lato ex Tribunale), piazza Bubbio, da lunedì 10/04/2023 a domenica 16/04/2023; piazza Prunotto, piazzale ex Inail da giovedì 13/04/2023 a domenica 16/04/2024; piazza Giovannoni (stalli di sosta non a pagamento) da venerdì 14/04/2023 a sabato 15/04/2023; piazza San Paolo, via San Paolo, via Anna Rosso, via Liberazione, dalle ore 13.00 di venerdì 14/04/2023 alle ore 24 di domenica 16/04/2023;

Sospensione del mercato ambulante dei produttori agricoli di piazza Prunotto sabato 15/04/2023.

Chiusura del traffico veicolare in: via Anna Rosso, via Liberazione, via Corridoni e via San Paolo, dalle ore 13 di venerdì 14/04/2023 alle ore 24 di domenica 16/04/2023 – esclusi residenti, aventi diritto ed i veicoli appartenenti agli equipaggi partecipanti alla gara.

Sabato 15/04/2023 istituzione del senso unico di marcia in corso Torino (ad esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale) dalle ore 7.30 alle ore 14.00 con direzione periferia e deviazione del traffico proveniente dalla periferia in corso Piera Cillario.