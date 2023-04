Piante pericolose vicino alla strada: a Paesana il sindaco ordina ai proprietari di tagliarle entro 30 giorni

Con apposita ordinanza, il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano ha disposto il taglio di alberi e vegetazione lungo la strada di accesso alle Borgate Lucchi e Gari.

In seguito a sopralluoghi, lungo la strada in questione sono emerse alcune criticità, con la presenza – come recita l’ordinanza – di “arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve”.

In ragione di quanto emerso dalle verifiche, il sindaco Vaudano ha quindi emanato apposito provvedimento.

Gli obblighi sono in capo a proprietari, possessori o tenutari-conduttori dei fondi frontisti della strada di accesso alle Borgate Lucchi e Gari, a partire dalla confluenza con la S.P. 269.

Questi ultimi hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’ordinanza (quindi entro il 4 maggio 2023) di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità e di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi. In caso di inosservanza del provvedimento, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all’esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, con la confisca di tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli, a parziale risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori.

Ciò non esclude, nei confronti degli inadempienti, né l’addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né eventuali sanzionatoria di legge previste dal Testo Unico degli Enti locali e dal Nuovo Codice della strada.