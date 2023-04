Cuneo Granda Volley: per il progetto WeAreFamily allenamento inclusivo a trazione ligure

Venerdì 31 marzo WeAreFamily, il progetto di welfare e inclusione sociale della Cuneo Granda Volley e della Granda Volley Academy, ha vissuto una nuova, importante tappa con l'allenamento inclusivo che ha permesso ai ragazzi disabili della Cooperativa Onlus Il Faggio di Savona e agli atleti Special Olympics dell'asd Eunike di Albisola Superiore di vivere un pomeriggio di emozioni forti con le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo.

Se per i ragazzi disabili della Cooperativa Onlus Il Faggio di Savona si è trattato di un ritorno al palazzetto dello sport di Cuneo dopo le partite vissute a bordocampo in qualità di raccattapalle e l'allenamento condiviso con le gatte nel dicembre del 2021, per gli atleti Special Olympics dell'associazione Eunike, che dal 2016 opera in Liguria da Spotorno a Arenzano, si è trattato del debutto nel progetto WeAreFamily e in campo. Un nuovo ingresso arrivato grazie all'assist dell'associazione cuneese Amico Sport, che negli ultimi mesi è stata sempre più coinvolta nel progetto della società di via Bassignano.

GIOCARE PER VINCERE INSIEME Dopo aver assistito all'allenamento della Cuneo Granda S.Bernardo alla vigilia della gara casalinga con la e-work Busto Arsizio, per i ragazzi disabili della Cooperativa Onlus Il Faggio e per gli atleti dell'associazione Eunike è stato il momento di scendere in campo e diventare protagonisti di tre giochi inclusivi in cui quattro squadre si sono sfidate con entusiasmo e tanta voglia di vincere. Al termine dell'allenamento condiviso, che si è concluso con l'immancabile partitella a formazioni miste, sui volti e nei cuori dei partecipanti c'erano sorrisi e profonda gratitudine.

LA CRESCITA DEL PROGETTO WEAREFAMILY A quasi due anni dal lancio, il progetto di welfare e inclusione sociale WeAreFamily continua a crescere: con la stagione pallavolistica 22/23 la collaborazione con l'associazione cuneese Amico Sport si è fatta sempre più stretta, in uno scambio reciproco arricchente per entrambe le realtà: se l'allenamento condiviso del 3 dicembre scorso in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità e le iniziative nell'ambito della Volleyball Week 2023 di Special Olympics sono la punta dell'iceberg, la partecipazione di due giocatrici agli allenamenti di pallavolo di Amico Sport da dicembre a aprile è quel fattore che ha permesso una conoscenza autentica tra le gatte e gli atleti di Amico Sport.

ROMINA BRACCO, RESPONSABILE ATTIVITÀ SPORTIVE E RIABILITATIVE COOPERATIVA ONLUS IL FAGGIO «Siamo molto felici di essere tornati al palazzetto per vivere un pomeriggio ad alta intensità emotiva. I nostri ragazzi si sono divertiti molto, così come anche le pallavoliste, a riprova del valore dello sport nella riabilitazione e nella relazione. La nostra cooperativa si occupa di ragazzi con disabilità di diverso tipo; il nostro obiettivo è quello di fare riabilitazione attraverso tutti gli sport»

ELEONORA FERRARI, RESPONSABILE AREA TECNICA ASD EUNIKE «Essere qui questo pomeriggio è una grande opportunità. I nostri atleti hanno bisogno di occasioni come questa per mettersi in gioco e per conoscere una realtà di alto livello. È stato bellissimo poter condividere il taraflex con le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo. La nostra è un'associazione sportiva che si prefigge di rendere lo sport accessibile a tutti, nessuno escluso. Abbiamo anche una squadra di pallavolo unificata e quindi i nostri pallavolisti sono molto orgogliosi di essere qui oggi»

CLAUDIA MARTIN, CONSIGLIERA FONDAZIONE CRC «Ho visto dei bellissimi gesti di amicizia sincera da parte delle giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo, e questo mi conforta. La Fondazione CRC sostiene da sempre lo sport a tutti i livelli, da quello di vertice a quello di promozione, senza dimenticare lo sport rivolto a persone con disabilità fisiche e psichiche. Lo sport è uno, è di tutti e per tutti, e pomeriggi come questo ne sono la dimostrazione»