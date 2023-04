Volley maschile A3: Savigliano prepara i playoff, mercoledì 12 Gara 1 degli ottavi

Archiviato il campionato regolare scatta la post season in Serie A3 maschile con il Monge Gerbaudo Savigliano qualificato per i playoff in virtù dell'ottimo quarto posto ottenuto.

Disputeranno i playoff le squadre dal 2° al 7° posto dei due gironi che in semifinale verranno "raggiunte" dall’esclusa dallo Spareggio Promozione (Vigilar Fano e Sieco Service Ortona).

Si parte dagli ottavi di finale nei quali si sfideranno squadre dello stesso girone. Savigliano affronterà la Moyashi Garlasco (prima gara in trasferta con fischio d'inizio alle 20,30 di mercoledì 12). Gara 2 il 16 (ore 18) sul parquet di casa.

Seguiranno dunque tre quarti di finale tra gironi diversi (19, 22 e 25 aprile), con accoppiamenti fissi. Le tre vincenti dei quarti approderanno in semifinale (30 aprile e 3, 7 maggio) assieme alla formazione perdente dello spareggio. La vincente della finale sarà promossa in Serie A2 Credem Banca 2023/24.