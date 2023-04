A Verzuolo una serata per parlare di Costituzione e diritti umani negati in Iran

L’Anpi sezione di Verzuolo e Valle Varaita ha scelto di trattare, nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile 2023, il tema dei DIRITTI UMANI che, nella parte prima parte della nostra Costituzione, hanno ampio spazio e costituiscono la base della nostra convivenza civile e democratica.

Purtroppo in molti paesi del mondo i diritti fondamentali di libertà non sono garantiti e le donne sono quelle che subiscono le maggiori discriminazioni. In Iran il 16 settembre 2022 la ventiduenne Mahsa Amini è stata uccisa per una ciocca di capelli che sporgeva dal velo islamico, da allora molte donne iraniane hanno iniziato a manifestare per la loro libertà di scelta ed il movimento di protesta si è ampliato ad ampi strati della popolazione.

La risposta del regime ancora una volta è stata violenta: sequestrando, torturando, violentando ed uccidendo chi lotta per un paese più libero.

L’ANPI in collaborazione con il comune di Verzuolo, organizza un dibattito pubblico

VENERDI’14 Aprile 2023 alle ore 20,45 nella sala Arroyito a Palazzo Drago

sul tema “Dai diritti nella nostra Costituzione a quelli negati in Iran”

partecipano

NIKZAT KHOSRO presidente dell’associazione medici iraniani in Italia

NIKZAT ELHAN rifugiata iraniana, attivista per i diritti umani

DAVID RENZO esponente di AMNESTY INTERNATIONAL Cuneo

Coordina Anna Bonetto ANPI Verzuolo

Ci dice Dario Peirano presidente dell’ANPI di Verzuolo - Incontrando dei rappresentanti della comunità iraniana in Italia, vogliamo confrontare la realtà italiana con quella di paesi che non tutelano i diritti dei loro cittadini ed usano la violenza come strumento di repressione delle libertà. Avvertiamo forte l’esigenza di un profondo apprezzamento, comprensione e condivisione dei valori espressi nella nostra Carta Costituzione nata dalla Resistenza, valori che hanno garantito l’integrazione del nostro popolo diviso e lacerato dalla guerra e da vent’anni di dittatura fascista e che oggi ci garantiscono di vivere in un paese democratico-.