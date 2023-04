Al via il quinto concorso fotografico "Portami lassù" in memoria di Luca Borgoni

Inizia oggi, giovedì 6 aprile, il quinto concorso fotografico dedicato a Luca Borgoni, giovane studente cuneese che l'8 luglio 2017 perse la vita in seguito ad un tragico incidente sul Cervino.

Il concorso, aperto a tutti i possessori di un profilo Instagram, si concluderà alle ore 24 dell'8 luglio 2023.

La partecipazione è gratuita. Sarà necessario aggiungere #portamilassù2023 nel commento dello scatto o del Reels che dovranno essere postati tra il 6 aprile e l'8 luglio 2023.

Le immagini ed i video dovranno raccontare il paesaggio montano tra luci e ombre ed ispirarsi al libro "Portami lassù", di cui Luca è protagonista.

I partecipanti potranno sottoporre al concorso un numero illimitato di foto/ video utilizzando l'hashtag #portamilassù2023, queste dovranno essere di proprietà dei partecipanti senza ledere in alcun modo diritti di terze parti e dovranno contenere l'indicazione del luogo fotografato (pena l'esclusione dal concorso). Saranno apprezzate eventuali didascalie contenenti citazioni tratte dal libro "Portami lassù".

Trenta immagini e tre video, scelti da una giuria tecnica, saranno premiati con una copia del fotolibro del concorso.

La premiazione si svolgerà a Cuneo, nel mese di settembre. In questa occasione verranno decretati i vincitori assoluti delle due sezioni ed assegnati tanti bellissimi premi tra cui un soggiorno per due persone presso l'hotel Gorret di Cervinia.