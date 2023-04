Aperture pasquali per il Santuario del Monserrato

In occasione della Pasqua i Volontari dell'Associazione Santuario garantiranno l'apertura del Santuario.

Le aperture straordinarie del Santuario, previste per il 9 e 10 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, saranno un’occasione in più per valorizzarlo e dare l’occasione a chi passeggerà su per la collina durante le festività pasquali di poter accederci.

"Un iniziativa – dicono i volontari del Santuario - che si pone nell’ottica della crescita costante di un sito già di per sé importante ed eccezionale per il suo belvedere, unico in tutta la zona. Il Santuario, come l’intera area, rappresenta uno dei tasselli fondamentale per la valorizzazione e promozione turistica di Borgo, obiettivo condiviso sia dall’Amministrazione comunale, ma anche da tutti i cittadini".