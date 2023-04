Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori "Salute in Movimento" è stato un successo

Grande partecipazione all’evento Salute in Movimento promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L.CN2 - con il patrocinio del Comune di Bra e la collaborazione della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, la UISP, Bra Walking, Associazione Noi come Te e Muovinsieme – in occasione del 6 aprile Giornata mondiale dell’attività fisica.



Attività di cammino guidata di 50 minuti circa e misurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia) con partenza alle ore 14.30 presso la zona verde del Santuario Madonna dei Fiori a Bra. Grazie all’ambulatorio mobile e al supporto dei volontari della Fondazione Ospedale Alba-Bra, prima e dopo la camminata, ai partecipanti è stata offerta la possibilità di misurare la pressione arteriosa e la glicemia.



Hanno partecipato 95 persone di varie età, in presenza di medici, infermieri e personale amministrativo dei servizi di Epidemiologia, Medicina sportiva, Distretto e IFEC. “In questo modo le persone hanno potuto constatare come una breve camminata possa avere benefici immediati sulla salute – dichiara il Dott. Pietro Maimone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Questo a conferma di come un’attività fisica regolare possa aiutare a prevenire le malattie cardiocircolatorie e a migliorare il metabolismo”.



Per questi motivi, nel Piano Locale della Prevenzione, che si occupa di promuovere stili di vita salutari in tutte le fasce d’età, l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale e, sul territorio dell’ASL CN2, sono attivi numerosi gruppi di cammino, pensati per diversi livelli di preparazione, tra cui quelli per le donne in gravidanza. “L’idea dell’ambulatorio mobile nasce proprio per accompagnare e supportare le attività sul territorio. Dal 2020 è stato necessario avvicinare le equipe mediche alla comunità per le vaccinazioni anti- COVID – ha commentato Gianni Quassolo, coordinatore dei volontari della Fondazione Ospedale Alba-Bra - Oggi che la morsa dell’epidemia sembra essersi allentata e sono ricominciate le iniziative in presenza, il mezzo e i suoi volontari sono pronti per ritornare su strada per attività di Promozione della Salute come quello realizzato oggi pomeriggio. La Prevenzione è fondamentale e, oltretutto, muoversi in compagnia è un’attività semplice, economica e divertente”.