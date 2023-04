Ceresole d'Alba: alla Omlat Mechatronics si viaggia a gonfie vele

Il mondo del lavoro in provincia di Cuneo come sta andando? Le commesse in generale nei vari settori industriali non mancano ma ci sono su cui i sindacati stanno ragionando per migliorare la situazione economica dei lavoratori e l’attenzione al valore delle risorse umane.

Un esempio positivo è sicuramente la ex Omlat, ora denominata Omlat Mechatronics, dove, dopo l’acquisizione da parte dell’Oli Spa, multinazionale di Medolla (Modena), leader nella tecnologia della vibrazione industriale per calcestruzzo, elettrica e pneumatica, la situazione sta andando bene: «Assunzioni, investimenti, potenziamento tecnologico - afferma Domenico Calabrese, il sindacalista della Cgil FIOM – sono alla base della ripartenza di questa azienda, dove la risorsa umana è alla base di tutto. Come sindacato siamo molto soddisfatti della serietà e della professionalità dimostrata dal nuovo acquirente».



Ma se guardiamo al generale ci sono criticità da attenzionare: «In generale – continua il sindacalista della Cgil FIOM - c’è un problema legato ai salari. Il lavoro per fortuna non manca ma durante le trattative si registrano pochi risultati per ristrettezze economiche da parte delle aziende. Siamo in una fase storica in cui il vero investimento deve essere fatto sulle risorse umane che hanno valore, e da cui non si può prescindere».



Trattative che, magari lunghe nel tempo, possono però poi portare a ipotesi di accordo interessanti, come è successo in questi giorni per la Dana (ex Oerlicon), azienda automotive con stabilimenti provinciali a Sommariva Perno e Cervere: «Dopo una trattativa lunga un anno - conclude Domenico Calabrese - presto avremo le assemblee con i lavoratori a cui illustreremo l’ipotesi di accordo relativo al nuovo integrativo, al premio produzione ulteriore, ed a nuove acquisizioni. Vedremo come i lavoratori accoglieranno questa proposta che credo possa essere un punto di partenza dopo un anno serrato di trattative che hanno portato a scrivere almeno una bozza nero su bianco».