Demonte, riaperta al traffico la strada che porta al rifugio Carbonetto

Neve e ghiaccio non ci sono più. Ecco che in data odierna, giovedì 6 aprile, il comune di Demonte ha revocato l'ordinanza di chiusura al transito veicolare della strada che conduce al rifugio Carbonetto.

La riapertura riguarda il tratto compreso tra località Trinità Saret San Giacomo ed il rifugio Carbonetto, nel Vallone dell'Arma.

In caso di cattivo tempo (pioggia, neve, gelo) resta comunque vietato il transito nel tratto di strada suddetto.

Una notizia accolta con piacere dalla pagina social del rifugio: “Buone notizie dal vallone. A partire da oggi, il rifugio è nuovamente raggiungibile in auto. La strada rimane ancora chiusa dal rifugio al colle Fauniera. Come sempre vi invitiamo alla prudenza e al rispetto verso gli utenti più deboli della strada. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la tempestività e la collaborazione. Compatibilmente con la stagione magra di neve verso il colle di Serour e verso il colle di Valcavera, è ancora possibile fare qualche gita di scialpinismo e ciaspolata. Il rifugio sarà aperto da sabato a lunedì”.