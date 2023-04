Dronero promuove lo sport ed i suoi valori

“Lo sport è davvero importante. A mio parere è un diritto fondamentale, un potente strumento che rafforza i legami sociali, insegna la costanza, il rispetto, l’impegno e la solidarietà.”

A Dronero, in occasione della Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, oggi 6 aprile, il vicesindaco Mauro Arnaudo ci tiene ad un messaggio importante. Da parte sua molta è stata ed è l’attenzione allo sport.

Nei mesi scorsi ha, infatti, fortemente voluto organizzare ad esempio la 1^ Festa dello Sport “Pier Cesare Baretti”. Così, lo scorso dicembre, presso il cinema teatro Iris, le classi seconde e terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Dronero hanno incontrato i campioni Stefania Belmondo e Diego Colombari. A gennaio, invece, nello stesso luogo si è tenuta la consegna del 1^ Premio Giornalistico a Marino Bartoletti.

“È una giornata molto importante quella di oggi” - dice il vicesindaco Arnaudo - “ci tengo a ribadire da parte mia e dell’intera amministrazione comunale tutto l’impegno a valorizzare al meglio lo sport come strumento per formare la mente ed il cuore dei nostri giovani. Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni sportive del territorio che fanno un lavoro egregio. Occorre continuare a difendere e trasmettere i suoi bei valori, affinché siano e continuino ad essere quelli dell’onestà, dell’impegno e della gentilezza. Il futuro si costruisce giorno per giorno, grazie anche allo sport.”