Eletto il nuovo direttivo dell’Avis Dronero: Laura Demaria eletta presidente

Domenica 2 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo dell’Avis di Dronero e, durante la successiva assemblea, è stato eletto il nuovo Consiglio così composto: presidente Laura Demaria, vicepresidente Romina Amarillo, segretaria Roberta Gianti, tesoriere Alessio Perano. Consiglieri: Cristina Abello, Leo Acchiardi, Stefania Arneodo, Angelo Bianco, Bruno Chiardola, Osvaldo Chiocchia, Massimo Gianti, Nicolò Perano, Antonio Sonzini.

Laura Demaria subentra a Leo Acchiardi, il cui mandato è durato 12 anni: “Desidero innanzitutto ringraziare Leo per l’importante lavoro svolto in questi anni vissuti insieme, con entusiasmo ma anche con le difficoltà legate agli anni della pandemia che ha purtroppo inciso molto sulle donazioni di sangue, e tutto il Consiglio per la fiducia riservatami. Sarà mio impegno, con la collaborazione di tutti, proseguire questa bella esperienza per cercare di incrementare il numero di donatori e delle donazioni, finalità dell’Avis”.

Come primo obiettivo il Consiglio Direttivo si è proposto una incisiva campagna di sensibilizzazione per promuovere nuove donazioni con particolare attenzione ai giovani, con l’organizzazione di manifestazioni ed eventi aggregativi. Il primo importante appuntamento sarà la celebrazione del 55° di fondazione della sezione nel mese di ottobre.