Fossano, lievita il costo della riqualificazione del ‘Pochissimo’: dal Comune risorse per 1.081.000 euro

La possibilità di prevedere spazi aggiuntivi dedicati agli uffici e l’eccezionale aumento del prezzo dei materiali: sono queste le due ragioni che hanno spinto la giunta fossanese a deliberare una variazione – in aumento – dell’investimento previsto per la riqualificazione dello stadio ‘Pochissimo’, che con l’approvazione del progetto definitivo passa da 400.000 a 1.081.000 euro.



La giunta si era già espressa a inizio marzo sulla questione. Il progetto che riguarda la struttura di corso Trento prevede la costruzione di un nuovo edificio all’ingresso dello stadio con spogliatoi per atleti e terna arbitrale, l’infermeria e una lavanderia-magazzino. Previsti anche lavori di manutenzione, soprattutto sul muro di recinzione esterno e una nuova apertura da via Cherasco riservata al settore ospiti, con ingresso e parcheggio interno per pullman: questi lavori, però, sono stati stralciati dal progetto principale perché qualunque intervento sul muro deve sottintendere il parere della Soprintendenza, avendo oltre 70 anni. Gli spogliatoi andranno quindi in appalto separatamente una volta approvato il progetto esecutivo.

Dopo due anni il circolo del tennis ‘Santa Lucia’ ha un gestore

Ma le novità rispetto all’impiantistica sportiva della città degli Acaja non si fermano qui. È infatti pervenuta in Comune un’offerta per la concessione del circolo del tennis del villaggio sportivo ‘Santa Lucia’ (senza gestore da due anni, dopo due gare andate deserte).



Il concessionario avrà disponibilità della struttura per i prossimi 15 anni e dovrà mettere in campo 546.000 euro per rilanciarla inserendo tre campi da padel coperti più due esterni, costruendo il nuovo ‘pallone’ per il tennis, rimettendo in piedi i tre campi scoperti, costruendo un nuovo blocco spogliatoi e un campo da beach volley. Inoltre, è richiesta la riqualificazione del bar-ristorante e degli spogliatoi interni, oltre alla manutenzione generale e all’installazione di due nuovi giochi nell’area bimbi.