GAL Mongioie, si chiude un'epoca: Beppe Ballauri non sarà più presidente

Sono stati eletti ieri sera, mercoledì 5 aprile, nella sede di Mombasiglio i nuovi componenti del consiglio di amministrazione de GAL Mongioie: Mario Bovetti, Silvio Turco, Romana Daniello, Gianni Gentile e Patrizia Vada.



A essere indicato come futuro presidente è Bovetti, avvocato monregalese e già amministratore (consigliere del Patto Civico con Paolo Adriano) e poi ricandidato con la lista “Civicittà” a sostegno di Luca Robaldo, gruppo che però non ha ottenuto seggi in consiglio.



Una notizia non da poco, che segna la fine della presidente di Beppe Ballauri, alla guidadell’ente per 26 anni. Si chiude un’epoca, insomma.



Il G.A.L. Mongioie è una società consortile a responsabilità limitata nata del 1997, con una componente pubblica, rappresentata da 46 comuni di cui 41 appartenenti alle seguenti cinque Unioni Montane: dell'Alta Val Tanaro, del Mondolè, del Monte Regale, delle Valli Monregalesi, delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, dalla Camera di Commercio di Cuneo ed una componente privata rappresentata dalle associazioni del commercio del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura operanti sul territorio.



Ecco i soci che ne fanno parte:

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida 12,07%

Confartigianato Imprese – Associazione artigiani della provincia di Cuneo 13,79%

Associazione valorizzazione del territorio 1,72%

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo 6,90%

Unione provinciale agricoltori di Cuneo 1,72%

Comune di Dogliani 1,72%

Comune di Farigliano 1,72%

Confcommercio As.com. Monregalese 1,72%

Camera di Commercio di Cuneo 17,24%

Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo 1,72%

Confederazione Italiana Agricoltori 1,72%

Comune di Clavesana 1,72%

Comune di Bastia Mondovì 1,72%

Comune di Saliceto 1,72%

Unione Montana delle Valli Monregalesi 1,72%

Unione Montana Alta Val Tanaro 13,79%

Fondazione Castello di Mombasiglio s.c. a r.l. 3,45%

Comune di Marsaglia 1,72%

Unione Montana Mondolè 6,90%

Unione Montana del Monte Regal