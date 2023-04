IFTS a Mondovì: quante esperienze nello zaino!

Formazione agli sgoccioli per i partecipanti al corso IFTS "Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente" che subito dopo Pasqua entreranno in aziende ed enti del territorio per il periodo di alternanza.

Per prepararsi a questo passo, nell’ultimo periodo hanno messo nello zaino alcune esperienze molto tecniche e specifiche: laboratori e uscite pratiche che danno un’immagine della varietà dei ruoli che potranno ricoprire i tecnici una volta specializzati.

Con Certiquality hanno sostenuto l’esame per diventare Auditor di qualità; a Magliano Alpi hanno visitato l'impianto IREN e appreso come avvengono i vari processi di trattamento dei rifiuti; in sede a Mondovì hanno utilizzato uno strumento per i rilevamenti geologici messo a loro disposizione dal docente Massimo Castellaro; a Bossea, con il Prof. Bartolomeo Vigna, hanno visitato il PALEO-LAB (il laboratorio carsologico presente nella grotta e gestito dal Dipartimento Geo-risorse e Territorio del Politecnico di Torino con la collaborazione del dipartimento di Cuneo dell’ARPA del Piemonte e della Sezione Radiazioni dell’ARPA Valle d’Aosta),eseguito alcuni rilievi e raccolto informazioni sulla captazione della sorgente Mondini.

Infine, lunedì 3 aprile hanno approfondito le lezioni “trattamento acque” con un laboratorio pratico all’interno del dipartimento di sostenibilità e transizione ecologica della sede di Vercelli dell’Università del Piemonte Orientale, partner nel progetto insieme al Baruffi Ceva-Ormea.

Anche in questa sua quinta edizione quindi, il percorso partecipato da Acem - Proteo soc. coop soc. - Mondo Acqua spa e Dentis Recycling italy srl, si conferma un corso di alta specializzazione su aspetti tecnici in linea con le richieste professionali di moltissime aziende, le stesse aziende che hanno accolto con entusiasmo la proposta di accogliere i tecnici in stage e che dalla prossima settimana li ospiteranno per 400 ore.

Per maggiori Informazioni

Cfpcemon 017442135 cfpmondovi@cfpcemon.it