Il Gruppo Gino ha tenuto la convention 2023 a Genova sotto lo slogan #drivingpassion

Il Gruppo Gino, uno dei protagonisti del mondo automobilistico, ha tenuto la convention 2023 a Genova sotto lo slogan #drivingpassion.

Una celebrazione di straordinari successi e risultati hanno permesso di chiudere il 2022 con 350 milioni di fatturato, 420 collaboratori e una redditività triplicata rispetto al periodo pre-covid dell’ultima convention.

Tante nuove aperture e acquisizioni di nuovi marchi, con particolare attenzione al settore Luxury che ha raddoppiato il proprio fatturato superando i 60 milioni di euro.

Tra i risultati più significativi, spicca la consegna dell’Hypercar Valkyrie presso la concessionaria Aston Martin di Milano, che si conferma punta di diamante del Gruppo. Non solo, la sede milanese è stata anche la prima in Italia a presentare la nuova Valhalla, il modello che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati del marchio britannico.

Il mondo dei social media è diventato un elemento fondamentale per il successo delle imprese moderne. In particolare, la presenza sui social network è un fattore determinante per la crescita di un’azienda. È stato proprio in questo ambito che il General Manager Alessandro Gino, Owner del Gruppo e Rally Driver, ha dimostrato il vero significato di essere un leader in prima linea. Grazie alla sua determinazione e al suo impegno costante, il Gruppo ha raggiunto un’eccezionale crescita sulla scena digitale. Questo è stato raggiunto anche grazie alla capacità del General Manager di mettersi in gioco e di partecipare in prima persona alla crescita della presenza social dell’azienda. La presenza sui social network è diventata un elemento essenziale per il successo delle imprese moderne, ma non basta avere un account per raggiungere risultati significativi.

È necessario impegnarsi attivamente, creare contenuti di qualità instaurando un rapporto di fiducia con la propria audience. A chiudere l’evento è stato invitato Germano Lanzoni, meglio noto come “Il Milanese imbruttito”. Lanzoni, con il suo tono schietto e diretto, ha espresso il suo parere sul fenomeno social commerce, sottolineando anche l’importanza di una corretta gestione dei social media per il raggiungimento di risultati tangibili, strappando una risata ed un sorriso al pubblico e rendendo ancora più memorabile questa giornata. Ma il Gruppo Gino non si è concentrato solo sul business, anzi durante l’anno è stato raggiunto un importante traguardo anche nel campo della responsabilità sociale d’impresa, donando oltre 150.000 euro attraverso i diversi progetti avviati per il CSR. In questo spirito, il Gruppo Gino ha destinato fondi a varie cause benefiche.

La Famiglia Gino ha dimostrato di essere sensibile alle esigenze della comunità e di voler contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone. Il CSR non è solo una scelta morale per il Gruppo Gino, ma anche un investimento nel proprio futuro. La società ritiene che il coinvolgimento nella comunità e l’attenzione all’ambiente siano fattori chiave per la sostenibilità dell’azienda nel lungo termine.

La Famiglia Gino ha espresso la sua gratitudine ai membri del Gruppo per aver reso possibile questo evento indimenticabile, in particolare a coloro che hanno lavorato duramente per organizzarlo, dimostrando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno costante.

Il Gruppo Gino è fiero di essere testimone di questo straordinario gruppo di persone, la convention 2023 è stata un momento di celebrazione di successi, ma anche di ispirazione per il futuro del settore automobilistico. Il Gruppo Gino continuerà a fare la differenza, grazie alla passione e all’impegno dei suoi membri, e alla sua attenzione costante all’innovazione e alla qualità.

"Grazie ancora a tutti voi, Gruppo Gino!"