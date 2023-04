Il Santa Croce tra i centri di riferimento riconosciuti dalla Società Europea di Ginecologia Oncologica

C’è anche l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo tra i 114 centri in tutta Europa, provenienti da 27 Paesi, identificati come centri di riferimento per la ginecologia oncologica dalla Società Europea di Ginecologia Oncologica (ESGO) .



Andrea Puppo, direttore della Struttura complessa Ostetricia e Ginecologia: “Ritengo che il riconoscimento sia una notizia meritevole di diffusione, anche stante la mission della Rete Oncologica, che quest’anno concentrerà il lavoro proprio sulla definizione dei criteri per l’identificazione dei centri di riferimento”.