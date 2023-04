In avvio le iscrizioni per l'Estate Ragazzi e Bimbi nel comune di Trinitá

Anche per l'anno 2023, il Comune di Trinitá fa sapere di avere in programma l'organizzazione delle attività di Estate Bimbi e Estate Ragazzi, come ormai da tradizione.



Dall'inizio di aprile é in distribuzione, e richiedibile ai contatti dell'amministrazione, il modulo per le iscrizioni, il quale va compilato e consegnato presso gli uffici della sindaca Ernesta Zucco. Stessa modalità per le tante gite programmate nel calendario delle attività.



La prima cittadina spiega: "Le numerose uscite programmate sono in via di definizione e il calendario completo verrà consegnato al momento della iscrizione, in modo da poter programmare e prenotare settimane e attività esterne secondo le esigenze di ogni famiglia".



Le proposte per l'estate 2023 comprendono, tra l'altro, l'attività acquatica presso la piscina del Victor Hotel di Narzole, la visita al Filatoio di Caraglio e quella all'impianto di raccolta e smaltimento rifiuti di Villafalletto. É inoltre prevista una gita storico-artistica presso il Castello di Manta, luogo FAI e la visita al parco naturale regionale Gesso Stura.



Tra le attività pratiche, é stata nuovamente coinvolta Chiara Tallone, in arte Kiaracrea, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di creazioni artistiche, le quali daranno bella mostra di sé in una esposizione a fine luglio.



Ancora Zucco: "La programmazione delle attività é prevista fino a tutta la prima settimana di settembre e, novità 2023, per semplificare le operazioni di fatturazione, il pagamento della quota dovrà essere indirizzato all"azienda Biale Francesca, che gestisce pure l'asilo nido dal 2021. La gestione economiche delle uscitw sarà invece ancora a carico del Comune."



Anche quest'anno é previsto il servizio mensa, gestito dalla Società Cooperativa CAMST, che si occupa anche della refezione scolastica.



Tutte le informazioni sono reperibili ai numeri: 017266131/7 e 3391968471.