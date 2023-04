Lunedì 10 aprile la Festa delle leve a Boves

Lunedì 10 aprile è in programma la Festa delle leve a Boves.

Vedere ottantenni, novantenni e centenari voler partecipare a tutti costi a questa ricorrenza deve far capire ai giovani, alle leve del domani quanto importante è per noi questa festa, quanto è importante continuare a tenere viva questa tradizione.



Vi invitiamo a scoprire la Festa delle Leve a Boves! Molti negozi della città, a partire da ieri pomeriggio, hanno iniziato ad esporre le foto delle passate edizioni.

Ci introduce la grande festa che vedrà coinvolte nella giornata di Pasquetta le annate 3 e 8, l’assessore Enrica Di Ielsi “… per noi bovesani ha un grande senso di tradizione ed appartenenza. La festa delle leve fa parte della nostra cultura locale, è il momento in cui anche chi si è trasferito altrove torna a Boves a festeggiare a ritrovare gli amici di un tempo.

La canzone della nostra Boves ci descrive perfettamente:

per le feste suma sempre steit i primin

alegria gnün ch’as passa

per travai i suma propri drè a gnün

l’an brusasa, l’an ruvinase

ma fa gnente l’uma già ricustruì

e ogni tanto ‘s barunuma

e cantuma la cansun del nost pais!



La risposta quindi è: Si, per noi bovesani ha un grandissimo significato di appartenenza e di attaccamento alla nostra terra alle nostre tradizioni e alle nostre radici. Pensate che abbiamo rappresentanti dai 15 ai 100 anni, un bel successo per la nostra comunità!”

Con determinazione il presidente Fabrizio Macario “…vedere ottantenni, novantenni e centenari voler partecipare a tutti costi a questa ricorrenza deve far capire ai giovani, alle leve del domani quanto importante è per noi questa festa, quanto è importante continuare a tenere viva questa tradizione. Credo che alla base ci sia la voglia di stare insieme, festeggiare e ritrovare vecchi amici con cui magari si è cresciuti o con cui si è condiviso un pezzetto di vita insieme. Il periodico richiamo della tradizione, ogni 5 anni, ne aumenta l’attesa e rende unica ogni festa. È bello pensare che 600 vite e storie diverse, per una giornata diventano un pezzetto della “storia” di Boves”.



“… aggiungerei come appartenente alla leva 1983 un doveroso ringraziamento al nostro presidente della leva Fabrizio Macario che è stato trainante nell'organizzazione di questa edizione e grazie a tutti quelli che hanno collaborato con lui perché davvero si è respirato un grande senso di appartenenza alla nostra meravigliosa comunità bovesana nell'organizzare! Un grande grazie a Italo Giubergia sempre disponibile ma soprattutto sempre pronto a mettere a disposizione dei giovani la sua esperienza, il suo grande senso di essere Bovesano!” conclude Enrica Di Ielsi “sicuramente lunedì 10 aprile sarà una giornata di divertimento e spensieratezza per tutti. Ai più giovani direi di non dimenticare lo spirito di aggregazione e i legami con le proprie origini. Ringrazierei invece i “meno giovani” per la passione e l’amore che ci hanno trasmesso in questi anni per questa festa; speriamo di restituirne un po’ lunedì prossimo”.