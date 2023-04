Mezza Cuneo oggi senza acqua: bar e ristoranti chiusi o a servizio ridotto [FOTO]

Un piccolo giro tra le vie dietro corso Nizza, lato Stura, dove per buona parte della giornata, probabilmente fino alle 18.30, non ci sarà acqua.

Si stanno infatti ultimando i lavori di allacciamento delle tubazioni derivate alla condotta principale, collocata tra via Bassignano e corso Dante, dopo gli interventi di sostituzione dei tubi stessi. Già da diversi giorni, in tutta la zona interessata, da corso Giolitti a corso Soleri, sono stati affissi gli avvisidi interruzione del servizio.

Perché restare senz'acqua non è un disagio da poco. E lo sanno bene i bar o i ristoranti, ma anche gli uffici, dove utilizzare il bagno diventa un problema. O i parrucchieri, le estetiste...

Diversi bar sono chiusi. Altri si sono attrezzati con taniche e scorte di acqua; c'è chi fa il caffè e utilizza i bicchieri di carta, non potendo usare la lavastoviglie, altri non garantiscono la caffetteria, ma vendono comunque tutto il resto, dai succhi al dolce al salato.

Anche il Cuneo Hotel si è attrezzato già dalla giornata di ieri e, stamattina, è riuscito senza problemi a garantire le colazioni. Ci sono poi alcuni locali che ne hanno approfittato per allungare la pausa di Pasqua, comunicando che resteranno chiusi fino a martedì 11 aprile.

La giornata di oggi 6 aprile, per chiudere i lavori e poter interrompere la fornitura dell'acqua, è stata stabilita in concomitanza con l'inizio delle vacanze pasquali per le scuole. Nell'area di intervento sono ben tre i plessi scolastici, con centinaia di alunni e studenti che non avrebbero potuto utilizzare i servizi igienici.