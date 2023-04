Mondovì è una città digitale e smart? Ecco un questionario per i cittadini nato dal progetto "Dialog City"

Nuova fase per il progetto "Dialog City", progetto parte del programma Creative Europe, che vuole letteralmente agire per mettere in comunicazione la Città e il mondo delle tecnologie per dar vita a un ambiente digitale-urbano che sia socialmente inclusivo e sostenibile, sia da un punto di vista ecologico che economico.

E' ufficialmente online un questionario dedicato ai cittadini monregalesi e non, per che in pochi e semplici domande, darà la possibilità a chiunque, in forma anonima, di dire la propria sui servizi digitali.

Il test, in forma sperimentale, era già stato sottoposto a un gruppo di persone (leggi qui) nel mese di febbraio, con interessanti spunti di riflessione.

Per compilare il questionario clicca qui o al link https://docs.google.com/forms/<wbr></wbr>d/e/1FAIpQLScm7N0bSNaMw_<wbr></wbr>6MTMUqKJh5MUKc4J8YooXAYCvjr4L2<wbr></wbr>_V9PcA/viewform

E' anonimo, non è necessaria alcuna registrazione e richiederà 5-8 minuti massimo.

Il progetto non finisce qui perché Mondovì, in quanto partner di progetto, organizzerà un festival ibrido che si svolgerà nella cornice di Mondovì Piazza dal 20 al 22 luglio, con la presenza di giovani, artisti, tecnologie e non solo.