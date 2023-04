Nuove condotte idriche: stamattina l'allacciamento definitivo, mezza Cuneo senz'acqua [FOTO]

Cinque scavi, lavori iniziati alla fine della scorsa estate e, stamattina, l'allacciamento e la messa in servizio definitiva delle condotte posate in corso Dante, corso IV Novembre, via Meucci, via XXIII Aprile, via Felice Cavallotti, via Bassignano e via Bruni.

Un chilometro di tubi nuovi, posati sotto la sede stradale, che mandano in pensione i tubi più vecchi, collocati sotto i marciapiedi. Il costo dell'intervento è di 380 mila euro.

Le tubazioni, che portano l'acqua a 50 palazzi della città lato Stura, da corso Soleri a corso corso Giolitti, da corso Nizza a corso IV Novembre, sono collegate alla condotta principale, che misura 30 centimetri di diametro e che si trova in corso Dante angolo via Bassignano, dove è stato realizzato lo scavo maggiore.

L’intervento prevede anche la posa di una saracinesca per distrettualizzare la rete e ridurre il numero di utenze interessate da eventuali interventi futuri di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Stamattina sono al lavoro circa 20 operai, sotto la supervizione del geometra di Acda Simone Cinquini. I lavori stanno comportando l'interruzione della fornitura di acqua in tutta l'area.