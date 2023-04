Cuneo, la Polizia Locale intensifica i controlli su strada in occasione delle festività pasquali

Negli ultimi giorni numerosi soffermi delle pattuglie della Polizia Locale, sia nell’altipiano cittadino che nelle frazioni, hanno consentito di monitorare la velocità e di contenere i comportamenti illeciti alla guida dei veicoli.

In particolare l’area di corso Vittorio Emanuele, via Ettore Rosa, del piazzale Inps, di corso Francia, piazza Galimberti e corso Nizza hanno visto l’impiego di mezzi e personale del Comando di Polizia Locale per il controllo della velocità e dell’autotrasporto.

Anche il quadrilatero della Stazione è stato oggetto, in settimana, di vari controlli con soffermi in via Meucci e con attente verifiche finalizzate al contrasto del degrado urbano. Continueranno anche i presidi serali e il controllo del rispetto dell’ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche nelle zone attigue alla stazione ferroviaria.

"In occasione delle prossime festività – si fa sapere dal Comando – verrà inoltre intensificata la presenza delle pattuglie al fine di controllare la viabilità, dato il prevedibile intensificarsi del traffico sulle strade di maggiore percorrenza".