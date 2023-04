Primo giorno al bioparco Acquaviva di Caraglio, comincia l’era della famiglia Manzi

Apertura a tempo di record per il bioparco Acquaviva di Caraglio. Esattamente due mesi fa (il 6 febbraio) era infatti l’ultima data utile per presentare la documentazione necessaria alla procedura del comune per l’affidamento del parco inaugurato a giugno scorso.

Procedura a cui partecipò la famiglia Manzi. Noti imprenditori presenti su questo territorio da 34 anni, già proprietaria del ristorante e pizzeria taverna Paradiso a Caraglio e del ristorante I due mondi a Busca e di un B&B nel principale comune della Valle Grana. Sono inoltre ideatori della startup Mindustys Srl che si occupa della progettazione e costruzione di macchine a controllo numerico e operano nell’ambito immobiliare come real estate.

La base d’asta sul canone annuo era stata fissata a 24 mila euro, rialzata di 400 euro dalla famiglia che costituirà una nuova società composta da padre, madre e due fratelli.

Il comune aveva votato favorevolmente, oltre l’offerta economica, anche la proposta tecnica e aveva annunciato una probabile apertura già a partire dal mese di aprile. Promessa rispettata visto che in sole sei settimane la struttura ha aperto i battenti nella mattinata di oggi a partire dalle ore 10 con un giorno di ingresso gratuito per tutti. Da domani e nei prossimi giorni si potrà entrare nel parco dell’ex polveriera di Bottonasco con un biglietto di tre euro.

Al momento è attivo il parco con i gonfiabili per i bambini e il servizio bar. Prevista in tempi stretti anche l’apertura del ristorante così come è prossima l’attivazione del parco avventura. Appena le condizioni meteo lo permetteranno sarà inoltre possibile la balneazione nel biolago.

La stipulazione del contratto con il comune durerà 15 anni. L’area del bioparco, secondo quanto stimato nei mesi scorsi, ha un potenziale fatturato annuo che sfiora il milione.

“Siamo molto legati a questo progetto - commenta Roberto Manzi - abbiamo ben collaborato con l’amministrazione e con Confcommercio grazie ai quali oggi riusciamo ad aprire nei tempi previsti. Si tratta di un progetto complesso, ma che affrontiamo con entusiasmo. Le competenze maturate durante la nostra storia imprenditoriale ci hanno permesso di iniziare questa avventura che, sono certo, riusciremo a portare avanti.”

Al momento saranno circa venti le persone che opereranno all’interno della struttura, ma potrebbero incrementare già nei prossimi mesi con l’apertura delle attrazioni e del lago.

Il bioparco sarà aperto al pubblico da lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 8 ale 21.

Una novità è la prima macchina automatica in provincia che realizza più di 30 cocktail.

“Siamo soddisfatti - commenta la sindaca di Caraglio Paola Falco presente lunedì scorso con la famiglia Manzi e una rappresentanza della Fondazione Crc per l’avvio di questa nuova era per il bioparco - che questa importante opera su cui lavoriamo da anni sia gestita da una famiglia di caragliesi. Persone competenti, volenterose, motivate ed entusiaste. Quello di cui avevamo bisogno. Le premesse sono più che positive.”