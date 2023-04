Robaldo lo aveva detto mesi fa: "Comuni e Province rischiano di morire di Pnrr"

"Se il Pnrr non cambierà in tempi rapidi, gli enti locali, Comuni e Province, rischiano di morire".



Lo aveva detto Luca Robaldo a fine novembre scorso, da sindaco di Mondovì e da presidente della Provincia da poco insediato.

Erano glà evidenti i problemi e i ritardi collegati all'enorme mole di interventi e progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma con cui il governo intende gestire i fondi del Next generation Eu, strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione europea per risanare le perdite causate dalla pandemia.

E il meccanismo, infatti, si è inceppato. I giornali non parlano d'altro ormai da giorni, soprattutto da quando si è capito che c'è il concreto rischio di perdere almeno metà dei soldi a causa di ritardi e burocrazia.

A confermarlo anche il report semestrale della Corte dei Conti: tra il 2020 e il 2022, sono stati spesi un po’ più di 20 miliardi, meno della metà delle risorse programmate (il 49,7%) e il 12% del totale, inclusi gli incentivi all’edilizia e all’industria.

Problemi che riguardano tutti i territori, anche la Granda. Perché i numeri sono enormi, ma la pubblica amministrazione non è in alcun modo preparata a gestire un carico di lavoro così pesante.

Sono pari a 600 milioni di euro i progetti ammessi nella nostra provincia. Circa 1800 totali, già finanziati per 320 milioni. Ben 237 i Comuni coinvolti. Tenendo conto che in totale sono 247, è praticamente la totalità.

Ma come può un Comune di 50 abitanti avere il personale per gestire delle partite così complesse, da chiudere in una corsa contro il tempo?

Bandi a rilento, comuni senza personale, cantieri che non partono perché la gare vanno deserte. Basta scorrere il sito della Provincia alla sezione "gare e appalti" per farsi un'idea dei numeri.

Perché la Provincia è ente appaltante anche per quei Comuni che non hanno il personale per indire le gare. "Gli uffici competenti, da maggio a dicembre 2022, hanno gestito sei pratiche; nei primi due mesi ne hanno gestire dell'anno 18. Questo rende l'idea della mole di lavoro", spiega Robaldo.