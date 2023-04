Saluzzo, palazzo Gianotti è stato donato alla Caritas per le famiglie in difficoltà

Saluzzo, il Gianotti in via Griselda

Palazzo Gianotti, situato nel centro storico di Saluzzo in via Griselda e abbandonato da tempo, è stato nel 2021 ceduto dalla Fondazione Gianotti, il cui presidente è il Vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo, alla “Ream” di Torino, società che si occupa di coordinare le Fondazioni delle Casse di Risparmio piemontesi che investono in interventi di recupero su strutture sociali.

Dopo vari interventi di recupero, nei locali di Palazzo Gianotti sono stati realizzati alcuni appartamenti residenziali che saranno lasciati alla Caritas di Saluzzo e che saranno destinati alle famiglie in difficoltà o con problemi familiari.

Continuerà ad essere presente nei locali del Palazzo l'istituto di formazione professionale salesiana Cnos - Fap di Saluzzo.

Grazie ai fondi ottenuti dal PNRR, la Diocesi di Saluzzo realizzerà anche opere di ristrutturazione sul Santuario di San Chiaffredo a Crissolo, soprattutto sulla copertura del Santuario, per renderlo nuovamente fruibile.